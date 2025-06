¿Cuándo y dónde será la campaña gratuita de vinilado amarillo para taxis independientes en Lima?

Hasta este sábado 14 de junio, los taxistas independientes tienen plazo para vinilar sus vehículos de color amarillo, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Pero si en caso, no has tenido la oportunidad o presupuesto para pintar tu vehículo, no te puedes perder esta campaña 100% gratis.

Pavel Flores, representante de la ATU, informó que el organismo técnico especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizará una campaña para que los taxistas independientes accedan al servicio de vinilado de color amarillo sin costo alguno.

Los taxistas independientes deben pintar su vehículo de color amarrillo hasta el 14 de junio.

ATU: campaña gratuita para taxistas independientes

De acuerdo a lo informado por el representante de la ATU, la 'Feria del taxista' se llevará a cabo el día miércoles 18 de junio en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, a partir de las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Te recomendamos acudir con anticipación, puesto que los cupos son limitados.

Asimismo, destacó que esta campaña llega gracias al convenio que tiene la ATU con la empresa TuRuta para que se regularice el orden e identificación de los taxis autorizados en Lima y Callao. Cabe precisar que, el servicio de vinilado de color amarillo tiene un costo entre 900 y 2000 soles, montos que para muchos puedeb ser considerados elevados.

Entre los requisitos que se deben cumplir para acceder a este beneficio gratuito, se incluye que los vehículos elegibles solo serán aquellos fabricados desde el año 2011. Igualmente, el propietario de la unidad tiene que contar con los siguientes documentos:

SOAT vigente

Tarjeta de identificación vehicular (física o electrónica - TIVe)

DNI, carné de extranjería o documento análogo

Tarjeta Única de Circulación, entre otros

Por otro lado, se la ATU informó que desde el 15 de junio se realizará la "marcha blanca", con el objetivo de brindar orientación y asesoría a los taxistas, por lo que durante ese periodo no se aplicará sanciones, pero posteriormente se implementará un cronograma progresivo de fiscalización, de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo: