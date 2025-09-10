Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia muy buena noticia: modernas pistas a los vecinos de la zona

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció una noticia que ha generado gran emoción entre los ciudadanos del distrito, ya que podrán acceder a un espacio digno y moderno. La obra se está desarrollando en la nueva avenida Pastor Sevilla.

Según dio a conocer el municipio, las personas que viven por la zona podrán disfrutar de pistas y veredas, esto permitirá la transitabilidad de todos los vecinos del distrito de Lima Sur. La iniciativa fue muy bien recibida por la población aledaña a la avenida Pastor Sevilla.

"Cada jornada de trabajo refleja el compromiso de seguir transformando el distrito, paso a paso, hacia la ciudad moderna y ordenada que todos soñamos", indica una parte del post publicado por la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Publicación que realizó el municipio de San Juan de Miraflores.

En las imágenes compartidas se observa que los trabajadores del municipio ya comenzaron la obra y están picando el suelo para poder realizar las veredas y pistas. El post ha tenido diversos comentarios por parte de cibernautas que viven cerca a la avenida que será remodelada.

"Me alegra que estén mejorando las vías", "¿Cuándo será la inauguración?", "Tiene que cuidar esa parte del distrito", "Buena gestión", "No dejen inconclusa las obras", "San Juan de Miraflores lucirá mejor", son algunos mensajes que acompañan la publicación.