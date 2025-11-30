Primer Domingo de Adviento 2025: oración para encender la vela HOY, domingo 30 de noviembre

Este domingo 30 de noviembre de 2025 marca el inicio de un nuevo tiempo litúrgico para millones de cristianos alrededor del mundo, pues se trata del Primer Domingo de Adviento. Con él comienza un periodo de preparación espiritual, reflexión, esperanza y renovación que desemboca en la celebración de la Navidad.

El Adviento no solo abre las puertas a un tiempo de espera, sino también a un viaje interior de fe en el que los fieles se disponen a recibir el mensaje de paz y salvación. Este primer domingo suele ser especialmente significativo, ya que simboliza el punto de partida de un camino donde la luz vence a la oscuridad.

Temporada de Adviento ha iniciado este 30 de noviembre / FOTO: Difusión

En muchas familias, parroquias y comunidades, se realiza hoy el encendido de la primera vela de la Corona de Adviento, un gesto de simbolismo, que busca mantener el corazón preparado para la llegada de Jesús. Por ello, se inicia un periodo en el que cada vela encendida marca un paso más hacia la Navidad y una oportunidad para redescubrir el sentido de estas celebraciones.

Oración para encender la primera vela del Adviento

"Señor, en este Primer Domingo de Adviento encendemos esta vela como signo de esperanza. Te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir tu luz y tu llegada. Que esta llama ilumine nuestro hogar, fortalezca nuestra fe y renueve nuestra confianza en tus promesas. Acompáñanos en este camino de espera, y que cada día nos acerque más a tu amor. Amén."

¿Qué es el Adviento?

El Adviento es un tiempo litúrgico que marca el inicio del año en la Iglesia Católica y en otras comunidades cristianas. Se compone de cuatro domingos previos a la Navidad, y su palabra proviene del latín adventus, que significa "venida" o "llegada".

Es un periodo de preparación espiritual, reflexión y renovación de la fe en torno al nacimiento de Jesús. Su color característico es el morado, símbolo de penitencia y conversión, aunque en el tercer domingo se utiliza el rosado, señal de alegría anticipada. Durante estas semanas se invita a los fieles a encender las cuatro velas de la Corona de Adviento.

¿Cómo se celebra el Adviento y qué tradiciones lo acompañan?

Las celebraciones y tradiciones del Adviento varían según la región, pero algunas prácticas son comunes en muchas comunidades cristianas:

Corona de Adviento: una corona circular de pino o ramas verdes con cuatro velas, que se encienden cada domingo

una corona circular de pino o ramas verdes con cuatro velas, que se encienden cada domingo Calendario de Adviento: consiste en una cuenta regresiva hacia la Navidad que se abre cada día con un mensaje, dulce o actividad.

consiste en una cuenta regresiva hacia la Navidad que se abre cada día con un mensaje, dulce o actividad. Misas y celebraciones litúrgicas: la Iglesia celebra lecturas y cantos propios del Adviento, centrados en la preparación para la llegada del Salvador.

la Iglesia celebra lecturas y cantos propios del Adviento, centrados en la preparación para la llegada del Salvador. Oraciones familiares: las familias suelen reunirse para orar, encender las velas y reflexionar sobre el sentido del Adviento.

Cinco frases por el inicio del Adviento 2025