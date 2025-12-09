Feriados de diciembre 2025: ¿Cuál es el próximo día libre del mes luego de este 8 y 9?

Diciembre 2025 arrancó con un importante "puente" festivo en Perú gracias a los feriados del 8 y 9 de diciembre, fecha en la que se conmemoraron la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, brindando a muchos trabajadores y estudiantes un descanso prolongado.

Con esas fechas ya marcadas en el calendario, muchos peruanos se preguntan qué otros días de descanso oficial quedan para este mes. Con la Navidad muy cerca y el cierre de año, aún hay algunos más programados que pueden servir como oportunidad para descansar, reunirse en familia o realizar viajes de fin de año.

En las siguientes líneas te indicaremos cuáles son los próximos feriados y días no laborables vigentes, y lo que significan para quienes trabajan en el sector público o privado del país.

Próximos feriados y días no laborables en diciembre 2025

Según el calendario oficial publicado para 2025, tras los días del 8 y 9 de diciembre, aún restan los siguientes asuetos:

25 de diciembre - Navidad. Feriado nacional obligatorio

26 de diciembre - Día no laborable para el sector público.

Estos dos días configuran, para muchos, un bonito descanso navideño: una combinación entre feriado oficial y día no laborable que permite extendidos momentos de descanso, familiares o de descanso personal.

¿Qué implican estos días de descanso?

La Navidad, al ser feriado obligatorio, concede descanso con derecho a remuneración para todos los trabajadores del país. Si alguien debe trabajar ese día, la legislación establece compensaciones especiales.

El día 26 de diciembre, aunque es "no laborable" para el sector público, en el sector privado su aplicación puede variar, ya que depende de la empresa. Esto significa que no todos lo disfrutarán automáticamente como día libre.

Para quienes sí tienen ambos días libres, puede convertirse en un descanso prolongado perfecto para cerrar el año: una pausa entre Navidad, fin de año, posibles viajes, reuniones familiares o simplemente una pausa.

¿Por qué diciembre tiene pocos feriados?

A diferencia de otros meses con varios días festivos (fiestas patrias, feriados religiosos en Semana Santa, etc.), diciembre solo tiene tres feriados oficiales, que son el 8 y 9 de diciembre y otro el 25 por Navidad, además de un día no laborable adicional.

Aunque eso limita la cantidad de días continuos de descanso, la combinación de fechas permite que, con una planificación adecuada, muchas personas puedan aprovechar para realizar diversas actividades especiales.