Municipalidad de Lima organiza chocolatada navideña para vecinos: ¿cuándo y dónde será el evento?

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) compartió una buena noticia mediante sus redes sociales y es que a poco de la celebración de Navidad, realizará una chocolatada para los niños del distrito. Si estás interesado en acudir a este evento navideño, conoce más detalles al respecto.

La chocolatada de este año 2025 se llevará a cabo el próximo martes 16 de diciembre, desde las 9:00 a. m., en el Parque Zonal Wiracocha en San Juan de Lurigancho, que está ubicado en el cruce de la Avenida Próceres de la Independencia y la Avenida Tusilagos.

Se organizará una gran chocolatada por Navidad 2025 este 16 de diciembre.

"La Municipalidad de Lima te invita a la gran chocolatada navideña donde tendremos premios y muchos sorteos. Celebremos juntos esta fecha especial para todos nuestros niños", informó la institución edil en sus plataformas.

Si bien no se ha brindado más detalles al respecto, se espera que esta chocolatada navideña ofrezca diversas actividades recreativas como el evento del año pasado, que contó con la presencia de animadoras, show infantil, juegos y caritas pintadas.

Por otro lado, rápidamente esta noticia generó una ola de diversos comentarios, puesto que los padres de familia indican que en dicha fecha y horario, los menores aún están recibiendo clases escolares en los colegios, por lo que no podrán participar del evento.

"Qué mal, saben que los niños están en el colegio, ya lo hacen por molestar", "¿Por qué no lo hacen un sábado o domingo donde todos los niños puedan ir a festejar su Navidad?", "Saben que aún no acaban las clases y lo hacen temprano", "Muy temprano los niños están en el colegio", indicaron en redes sociales.