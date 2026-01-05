MINEDU: ¿Cuánto subirá el sueldo de los docentes en 2026? NUEVA ESCALA pagará hasta 9,800 soles

En el marco de las políticas para la revalorización de la carrera docente, el Ministerio de Educación (Minedu), con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha oficializado un incremento en los sueldos de los docentes públicos en Perú para el año 2026.

Esta medida responde a la actualización de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), la base para calcular el sueldo de los maestros, que ha sido ajustada para reconocer la labor profesional del magisterio, mejorar sus condiciones económicas y fortalecer la Carrera Pública Magisterial.

Docentes percibirán nueva cifra en sus salarios mensuales para 2026 / FOTO: MINEDU

El ajuste salarial impacta tanto a los docentes nombrados de la Carrera Pública Magisterial como a los profesores contratados bajo la Ley 30328. La actualización ya se ha oficializado a través de decreto supremo y empezó a aplicarse desde enero de 2026 con los pagos correspondientes a la primera remuneración del año.

Escala magisterial 2026: cómo quedan los sueldos

El Minedu mantiene la estructura de ocho escalas magisteriales, que reflejan el avance profesional del docente y se usan para determinar su salario en función de la carga horaria (30 o 40 horas semanales). Según la información oficial publicada por el Minedu, estas son las remuneraciones mensuales para docentes nombrados en 2026:

Primera Escala Magisterial: S/ 3.500,70 por 30 horas; S/ 4.667,60 por 40 horas

Segunda Escala Magisterial: S/ 3.850,77 por 30 horas; S/ 5.134,36 por 40 horas

Tercera Escala Magisterial: S/ 4.200,84 por 30 horas; S/ 5.601,12 por 40 horas

Cuarta Escala Magisterial: S/ 4.550,91 por 30 horas; S/ 6.067,88 por 40 horas

Quinta Escala Magisterial: S/ 5.251,05 por 30 horas; S/ 7.001,40 por 40 horas

Sexta Escala Magisterial: S/ 6.126,23 por 30 horas; S/ 8.168,30 por 40 horas

Séptima Escala Magisterial: S/ 6.651,33 por 30 horas; S/ 8.868,44 por 40 horas

Octava Escala Magisterial: S/ 7.351,47 por 30 horas; S/ 9.801,96 por 40 horas.

¿Qué pasa con los docentes contratados?

Los docentes contratados también se benefician del ajuste. Para ellos, el Minedu ha establecido que su remuneración base se calcule tomando como referencia el monto de la primera escala magisterial de acuerdo con la jornada laboral (30 o 40 horas).

¿Desde cuándo aplican los nuevos montos?

Los nuevos sueldos entraron en vigencia a partir de enero de 2026, y se han incluido dentro de la planilla de pagos del año fiscal desde el inicio del cronograma regular de remuneraciones. El ajuste se implementa conforme a lo dispuesto por el decreto supremo que oficializó la actualización de la RIM y las escalas magisteriales para este año.