¿Ya puedo verificar DÓNDE VOTAR en las Elecciones Generales 2026? Este es el LINK que deberás consultar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está avanzando con cada etapa en miras de lo que serán las Elecciones Generales 2026, por lo cual, muchos de los ciudadanos están a la expectativa de conocer qué local de votación fue elegido para ellos en los próximos comicios.

Como se sabe, durante el 2025, los peruanos tuvieron la opción de escoger tres preferencias de centros de votación para así evitar que sean designados en lugares muy lejanos a sus viviendas. Sin embargo, no todos hicieron uso de esta herramienta en la plataforma de la ONPE, al cual se denominaba como 'Elige tu local de votación'.

Esta situación ha generado que, aquellos que no participaron de la iniciativa, todavía no tengan claro dónde se les ha asignado para el día en el que corresponde sufragar. Si quieres conocer qué se conoce al respecto y cuál es la información oficial enviada por la entidad, quédate en la siguientes líneas.

¿Cómo saber dónde votar?

Por el momento el LINK para revisar este dato no está disponible, pero se activará el próximo 15 de febrero y los ciudadanos solo deberán darle clic al botón de 'Conoce tu local de votación' en el siguiente enlace: https://eg2026.onpe.gob.pe/para-electores/conoce-tu-local-de-votacion/

Ciudadanos podrán verificar su local de votación en febrero / FOTO: ONPE

¿Desde qué hora se puede acudir a votar?

El día de la elección, los miembros de mesa deben presentarse desde las 6:00 a. m. para instalar la mesa de sufragio. Por lo que la jornada iniciará a las 7:00 a.m y terminará a las 05:00 p.m.

Consulta si eres miembro de mesa

La ONPE habilitó oficialmente la plataforma de Consulta Electoral de ONPE, para que los ciudadanos votantes puedan asegurarse de ser o no miembros de mesa. Este es el LINK autorizado: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Beneficios por ser miembro de mesa

Durante la jornada del 12 de abril, los que hayan seleccionados en el sorteo como miembros de mesa, serán beneficiados con un día de descanso remunerado y al pago de 165 soles.