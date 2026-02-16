- Hoy:
Año Nuevo Chino inicia este 17 de febrero: ¿Cómo saber qué animal soy en el Año del Caballo de Fuego?
Este 17 de febrero se celebra la llegada del Año Nuevo Chino 2026, por lo cual es clave estar al tanto de la tabla de animales y elementos en el horóscopo.
¡Llegó el gran día! Este martes 17 de febrero de 2026 se dará inicio a un nuevo periodo para el horóscopo chino, pues se celebra la llegada oficial del Año del Caballo de Fuego, el cual tiene diferentes características que serán protagonistas durante los próximos meses en el calendario.
Esperado por muchos, esta temporada forma parte clave de las festividades más significativas en varias culturas asiáticas, puesto que marca el gran comienzo de un ciclo, guiándose de lo que represente cada animal protagonista del año que corresponda. En esta ocasión, le tocó el turno al Caballo de Fuego, pero, ¿cómo se eligen estos conceptos?
Año Nuevo Chino se celebra este 17 de febrero / FOTO: Instagram
Las expectativas frente a todo lo que conlleva el festejo, crecen a poco de llegar la celebración, y por ello es importante conocer qué elemento y animal se te ha asignado en esta rueda zodiacal por la fecha de tu nacimiento. AQUÍ te dejamos todo lo que necesitas saber.
¿Cuándo termina el Año Nuevo Chino?
El Año Nuevo Chino 2026 dará inicio este martes 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, basado en lo que indica el calendario lunisolar, tal como lo detalla la tradición.
¿Cómo saber qué animal soy en el horóscopo chino?
El animal que te identifica en el registro, rige bajo el año en el que naciste, así que todo dependerá de cómo haya establecido en el listado oficial empezando por la rata y terminando con el cerdo.
- Rata: 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1990, 2002, 2014, 2026
- Cabra: 1991, 2003, 2015
- Mono: 1992, 2004, 2016
- Gallo: 1993, 2005, 2017
- Perro: 1994, 2006, 2018
- Cerdo: 1995, 2007, 2019
¿Cómo se elige el elemento del animal en el horóscopo chino?
Para saber qué elemento eres según la tabla organizada, solo deberás tener el último dígito de tu año, el cual se establece en ciclos de 10 años. Los elementos siguen el último dígito: 0-1 (Metal), 2-3 (Agua), 4-5 (Madera), 6-7 (Fuego), 8-9 (Tierra).
