ONPE anuncia ANTENCIÓN PREFRENTE en Elecciones Generales 2026 para quienes cumplan estos requisitos

Las Elecciones Generales están marcadas en el calendario para llevarse a cabo este domingo 12 de abril de 2026, así que solo queda poco más de dos semanas para que se ejecute la jornada y ante ello, se están absolviendo las últimas dudas respecto al desarrollo.

Como se sabe, en el Perú se registra un gran sector vulnerable en el que se incluye a los adultos mayores, personas con discapacidad y también a las gestantes, por lo tanto son un grupo que necesita recibir atención rápida y prioritaria en entidades públicas y privadas, sin realizar filas.

ONPE tendrá atención preferencial este 12 de abril en las Elecciones Generales 2026

En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha decidido brindar información acerca de cómo será el procedimiento especial dirigido únicamente a esta parte de la población a lo largo del día elegido para las próximas votaciones.

Atención preferente para adultos mayores, personas con discapacidad y gestantes

De acuerdo a lo que indica la plataforma oficial de la ONPE, este grupo contará con atención preferente para facilitar su participación en la jornada electoral. Ante ello, habrá que tomar algunos puntos en cuenta.

En primer lugar, si la persona presenta una discapacidad física, si se cuenta con una silla de ruedas, se le consultará a dicho ciudadano si requiere de ayuda para ser trasladado al módulo temporal de votación o al aula de votación.

ONPE confirma atención preferente en Elecciones Generales

Tanto las gestantes, individuos de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad tendrán la opción de poder ingresar al espacio a sufragar sin hacer cola. En el caso de que haya más de uno, se organizará una fila especial.

Asimismo, se señala que el personal de la ONPE brindará orientación desde el acceso al local, y también se puede solicitar el acompañamiento o apoyo si se necesita.

¿Qué es el módulo temporal de votación?

Para facilidad del votante, el módulo temporal de votación es un área particularmente acondicionada para las personas con discapacidad que no puedan subir escaleras y requieran acceder a una mesa ubicada en un piso superior.

De igual manera está pensada para favorecer a las personas con discapacidad que necesiten de un ambiente distinto y adecuado; con poco ruido, luz o sin mucha aglomeración de personas.

¿Hasta qué edad es obligatorio votar?

La ONPE ha confirmado que los adultos mayores de 70 años no están obligados a emitir su voto y tampoco a desempeñarse como miembros de mesa en caso hayan salido sorteados para ejercer la labor.