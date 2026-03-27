- Hoy:
- Partidos de hoy
- Marruecos vs Ecuador
- Argentina vs Mauritania
- Inglaterra vs Uruguay
- Grecia vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Tabla Liga 1
Municipalidad hace importante mejora para evitar accidentes automovilísticos cerca a concurrida estación del Metro de Lima
La obra tuvo lugar en la avenida que conecta con la Estación Gamarra del Metro de Lima, la cual contaba con tramos en deterioro, siendo un peligro para conductores y peatones.
El Metro de Lima es una de las obras más importantes de la capital peruana, pues permite a los limeños llegar en pocos minutos a los lugares más alejados. Sin embargo, llegar a cualquiera de sus estaciones puede ser una odisea, ya sea por el tráfico o las condiciones de las pistas.
PUEDES VER: Vecinos de Carabayllo celebran culminación de importantes obras que garantizan seguridad y mejor tránsito
Por ello, la Municipalidad de Lima ha llevado a cabo obras de mantenimiento vial en la avenida Aviación, precisamente en el tramo de esta arteria vehicular que linda con la Estación Gamarra de la Línea 1, las cuales apuntan a mejorar la movilidad en la zona.
Pero, ¿en qué consistieron los trabajos? Pues se realizó la debida señalización de las vías, así como bacheo, que no es otra cosa que reparar de forma puntual los huecos, grietas en el pavimento, los cuales no solo son peligrosos para peatones y conductores, sino también podrían causar accidentes.
Se realizaron labores de bacheo en la avenida Aviación.
En las fotos compartidas por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, conocida por sus siglas como Emape, se compartieron imágenes de las labores en sus redes sociales, donde vemos que la obra tuvo lugar en horas de la noche donde, además, se levantaron desde cero rompe muelles en pésimas condiciones.
La finalidad de estos trabajos no es otra que mejorar el tránsito de la zona, que de por sí tiene mucha concurrencia por dos sentidos: la estación Gamarra, así como la cercanía con el Emporio Comercial Gamarra, que recibe cientos de miles de visitantes por día, especialmente, fines de semana.
La señalización de las pistas fueron otras de las labores incluidas.
- 1
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inaugura NUEVO PROYECTO en zona de Canto Grande
- 2
¿Habrá Ley Seca en las Elecciones 2026? Cuándo empieza y cuál es la multa por infringir la prohibición de beber alcohol
- 3
Limeños celebran MEGAOBRA que conectará Lima Norte y Sur con los transportes más rápidos de la capital: beneficiará a millones
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90