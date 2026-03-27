Municipalidad hace importante mejora para evitar accidentes automovilísticos cerca a concurrida estación del Metro de Lima

El Metro de Lima es una de las obras más importantes de la capital peruana, pues permite a los limeños llegar en pocos minutos a los lugares más alejados. Sin embargo, llegar a cualquiera de sus estaciones puede ser una odisea, ya sea por el tráfico o las condiciones de las pistas.

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Por ello, la Municipalidad de Lima ha llevado a cabo obras de mantenimiento vial en la avenida Aviación, precisamente en el tramo de esta arteria vehicular que linda con la Estación Gamarra de la Línea 1, las cuales apuntan a mejorar la movilidad en la zona.

Pero, ¿en qué consistieron los trabajos? Pues se realizó la debida señalización de las vías, así como bacheo, que no es otra cosa que reparar de forma puntual los huecos, grietas en el pavimento, los cuales no solo son peligrosos para peatones y conductores, sino también podrían causar accidentes.

Se realizaron labores de bacheo en la avenida Aviación.

En las fotos compartidas por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, conocida por sus siglas como Emape, se compartieron imágenes de las labores en sus redes sociales, donde vemos que la obra tuvo lugar en horas de la noche donde, además, se levantaron desde cero rompe muelles en pésimas condiciones.

La finalidad de estos trabajos no es otra que mejorar el tránsito de la zona, que de por sí tiene mucha concurrencia por dos sentidos: la estación Gamarra, así como la cercanía con el Emporio Comercial Gamarra, que recibe cientos de miles de visitantes por día, especialmente, fines de semana.