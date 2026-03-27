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Municipalidad hace importante mejora para evitar accidentes automovilísticos cerca a concurrida estación del Metro de Lima

La obra tuvo lugar en la avenida que conecta con la Estación Gamarra del Metro de Lima, la cual contaba con tramos en deterioro, siendo un peligro para conductores y peatones.

Joel Dávila
Esta zona es de las zonas más concurridas del distrito, pues conecta con un importante emporio comercial.
Esta zona es de las zonas más concurridas del distrito, pues conecta con un importante emporio comercial. | Composición Joel Davila/Líbero
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El Metro de Lima es una de las obras más importantes de la capital peruana, pues permite a los limeños llegar en pocos minutos a los lugares más alejados. Sin embargo, llegar a cualquiera de sus estaciones puede ser una odisea, ya sea por el tráfico o las condiciones de las pistas.

El municipio ha realizado obras para garantizar la seguridad de los vecinos de la comuna.

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Por ello, la Municipalidad de Lima ha llevado a cabo obras de mantenimiento vial en la avenida Aviación, precisamente en el tramo de esta arteria vehicular que linda con la Estación Gamarra de la Línea 1, las cuales apuntan a mejorar la movilidad en la zona.

Pero, ¿en qué consistieron los trabajos? Pues se realizó la debida señalización de las vías, así como bacheo, que no es otra cosa que reparar de forma puntual los huecos, grietas en el pavimento, los cuales no solo son peligrosos para peatones y conductores, sino también podrían causar accidentes.

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Se realizaron labores de bacheo en la avenida Aviación.

En las fotos compartidas por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, conocida por sus siglas como Emape, se compartieron imágenes de las labores en sus redes sociales, donde vemos que la obra tuvo lugar en horas de la noche donde, además, se levantaron desde cero rompe muelles en pésimas condiciones.

La finalidad de estos trabajos no es otra que mejorar el tránsito de la zona, que de por sí tiene mucha concurrencia por dos sentidos: la estación Gamarra, así como la cercanía con el Emporio Comercial Gamarra, que recibe cientos de miles de visitantes por día, especialmente, fines de semana.

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La señalización de las pistas fueron otras de las labores incluidas.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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