Anderson Silva vs Adesanya EN VIVO: pelea de dos generaciones en el UFC 234

UFC EN VIVO | Este 9 de febrero, el Rod Laver Arena acogerá el UFC 234, que verá la pelea de un histórico: Anderson Silva vs Israel Adesanya. Dos generaciones serán puestas cara a cara desde las 10 p.m. (hora peruana) en las MMA. Sigue EN VIVO el segundo combate estelar en Libero.pe.



Anderson Silva es conocido como "The Spider". El brasileño de peso medio en UFC ha sido considerado por muchos expertos como 'The G.O.A.T' (El mejor de todos los tiempos, traducido).

Silva no pelea desde el 2017, por lo que buscará un retorno por lo alto en la UFC. Con 43 años, esta pelea podría marcar un punto de quiebre en la carrera de la pelea.



No obstante, al frente tendrá a su 'clon', como muchos lo han llamado. Es el nigeriano Israel Adesanya, de 29 años, que se ha convertido en un duro nombre en la categoría de pesos medio por su buena racha.



Adesanya logró cuatro triunfos en el 2018 y ello lo catapultó como uno de los mejores en su división. Su estilo agresivo y peligroso le han permitido ser un duro retador.



La pelea será un auténtico encuentro de dos generaciones. De un lado está la experiencia del brasileño, mientras que, por el otro, el gran arranque que ha tenido Israel en su carrera, que lo hicieron convertirse en la revelación de 2018 en las MMA.



De perder, Anderson Silva podría despedirse de su carrera, ya que la edad y su condición física le juega en contra. Dana White, presidente de la UFC, también comentó al respecto. “Yo no sé, yo probablemente imaginaria que todo termino, pero quien sabe que pasara”, relató.

Ambos ya se vieron las caras el jueves en el tradicional careo, que no tuvo mayores sobresaltos. ¿Quién ganará, Anderson Silva o Adesanya?

Horarios del UFC 234: Whittaker vs. Gastelum



Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Chile: 00:00 (11 de febrero)

Uruguay: 00:00 horas (11 de febrero)

Argentina: 00:00 horas (11 de febrero)

Brasil: 01:00 a.m. (11 de febrero)

Estados Unidos: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Cartelera principal del UFC 234: Whittaker vs. Gastelum

Robert Whittaker (c) vs. Kelvin Gastelum (Título mediano)

Israel Adesanya vs. Anderson Silva (Peso mediano)

Rani Yahya vs. Ricky Simon (Peso gallo)

Montana De La Rosa vs. Nadia Kassem (Peso mosca)

Jim Crute vs. Sam Alvey (Peso semimosca)