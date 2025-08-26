Indiana Fever lograron vencer a las Seattle Storm sin contar en su alineación titular con la estrella Caitlin Clark, quien continúa en observaciones médicas. Con este triunfo, la franquicia se mantiene en la sexta posición con un récord de 20 victorias y 18 derrotas. Con este panorama, el equipo de Stephanie White conserva posibilidades de clasificar a los playoffs de la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA).

¿Indiana Fever clasificará a los playoffs de la WNBA?

Las Fever enfrentan un cierre de temporada complicado, mostrando irregularidades en sus resultados. En los últimos 10 encuentros, se les dificultó mantener el ritmo ganador, acumulando solo cuatro éxitos. Además, la ausencia de jugadoras claves como Caitlin Clark, Sophie Cunningham, Aari McDonald y Sydney Colson ha afectado su rendimiento y competitividad.

En el choque de la jornada del martes 26 de agosto contra las Storm, las dirigidas de White se impusieron desde el primer minuto para llevarse una amplia ventaja en el marcador de 95-75 terminando en un importante triunfo. Ante ello, las Fever continúan en la tercera ubicación de la Conferencia Este, aunque en el global ocupan el sexto lugar con un promedio de .526 de porcentaje entre las 20 victorias y 18 derrotas.

Franquicia P. Ganados P. Perdidos Promedio Minnesota Lynx 30 7 .811 Dream 24 13 .649 Aces 25 14 .641 Mercury 23 14 .622 Liberty 23 15 .605 Indiana Fever 20 18 .526 Valkyries 19 18 .514 Storm 20 19 .237

A falta de 6 partidos para que concluya la campaña regular, la tabla se ve ajustada para definir a sus últimos clasificados. La franquicia de Indiana tendría un pie asegurado, no obstante, sus próximos rivales también luchan por un lugar en los playoffs de la WNBA, lo que puede modificar los movimientos. Por ello, es crucial que ganen en los restantes duelos.

¿Cuándo volverá Caitlin Clark?

Caitlin Clark acumula 16 duelos ausentes en el campo desde que se reportó la lesión en la ingle izquierda en la semana del Juego de las Estrellas de la WNBA, sin llegar a participar de la noche principal. Hasta el momento, la franquicia no ha confirmado la fecha para su regreso porque continúa bajo evaluaciones médicas y rehabilitación. Aunque, el domingo por la mañana se la observó entrenando tiros a la canasta, generando probalidades de un avance pronto.