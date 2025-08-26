0

Indiana Fever logró vencer a Seattle Storm sin Caitlin Clark y podría asegurar un puesto en los playoffs de la WNBA

Caitlin Clark se ha perdido 16 juegos con Indiana Fever tras una lesión ingle entre la semana de los Juegos de las Estrellas 2025 en julio.

Darlyn De La Cruz
Indiana Fever solo ha ganado dos de sus últimos cinco juegos.
Indiana Fever solo ha ganado dos de sus últimos cinco juegos. | Imagen: Redes Indiana Fever
COMPARTIR

Indiana Fever lograron vencer a las Seattle Storm sin contar en su alineación titular con la estrella Caitlin Clark, quien continúa en observaciones médicas. Con este triunfo, la franquicia se mantiene en la sexta posición con un récord de 20 victorias y 18 derrotas. Con este panorama, el equipo de Stephanie White conserva posibilidades de clasificar a los playoffs de la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA).

Napheesa Collier se perfila como la favorita al MVP de la WNBA.

PUEDES VER: Con el regreso de Napheesa Collier, Minnesota Lynx aplastó a Indiana Fever y se asegura para los playoffs de la WNBA

¿Indiana Fever clasificará a los playoffs de la WNBA?

Las Fever enfrentan un cierre de temporada complicado, mostrando irregularidades en sus resultados. En los últimos 10 encuentros, se les dificultó mantener el ritmo ganador, acumulando solo cuatro éxitos. Además, la ausencia de jugadoras claves como Caitlin Clark, Sophie Cunningham, Aari McDonald y Sydney Colson ha afectado su rendimiento y competitividad.

En el choque de la jornada del martes 26 de agosto contra las Storm, las dirigidas de White se impusieron desde el primer minuto para llevarse una amplia ventaja en el marcador de 95-75 terminando en un importante triunfo. Ante ello, las Fever continúan en la tercera ubicación de la Conferencia Este, aunque en el global ocupan el sexto lugar con un promedio de .526 de porcentaje entre las 20 victorias y 18 derrotas.

FranquiciaP. GanadosP. PerdidosPromedio
Minnesota Lynx307.811
Dream2413.649
Aces2514.641
Mercury2314.622
Liberty2315.605
Indiana Fever2018.526
Valkyries1918.514
Storm2019.237

A falta de 6 partidos para que concluya la campaña regular, la tabla se ve ajustada para definir a sus últimos clasificados. La franquicia de Indiana tendría un pie asegurado, no obstante, sus próximos rivales también luchan por un lugar en los playoffs de la WNBA, lo que puede modificar los movimientos. Por ello, es crucial que ganen en los restantes duelos.

¿Cuándo volverá Caitlin Clark?

Caitlin Clark acumula 16 duelos ausentes en el campo desde que se reportó la lesión en la ingle izquierda en la semana del Juego de las Estrellas de la WNBA, sin llegar a participar de la noche principal. Hasta el momento, la franquicia no ha confirmado la fecha para su regreso porque continúa bajo evaluaciones médicas y rehabilitación. Aunque, el domingo por la mañana se la observó entrenando tiros a la canasta, generando probalidades de un avance pronto.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Darlyn De La Cruz
AUTOR: Darlyn De La Cruz

Últimas noticias y entrevistas de Darlyn De La Cruz por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Femenino 2025: así va la fase de grupos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano