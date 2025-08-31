Orgullo latino: Dominicano y venezolano lideran el ranking de máximos anotadores de jonrones en la postemporada de la MLB

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) comenzará con la postemporada el 30 de septiembre del 2025, con un total de 12 equipos clasificados. Ante ello, varios peloteros se perfilan como candidatos al MVP, así como también obtener algún otro reconocimiento. Entre ello, en el ranking de jonrones se posiciona Manny Ramírez en el máximo lugar, y es seguido por José Altuve, quien sigue activo en el torneo.

Los beisbolistas con más jonrones en la postemporada de la MLB

La última jornada de la MLB se jugará el 28 de septiembre, donde las 30 franquicias - 15 de la Liga Americana y 15 de la Liga Nacional - definirán su futuro en la competencia. Solamente pasarán a la siguiente fase, los campeones de cada división Este (2), Central (2) y Oeste (2)y los seis comodines de la Wild Cards.

A semanas del cierre de la campaña regular, se realiza un recuento de las figuras latinas más destacadas en la historia de la liga por jonrones. Manny Ramírez lidera con 29 HR en 11 postemporadas, retirándose en 2011 con un récord que hasta ahora no ha sido superado. En segundo lugar, se ubica el venezolano José Atluve con 27 cuadrangulares, quien sigue activo con los Houston Astros.

¿Cuándo inicia la postemporada de la MLB?

La postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol arrancará el martes 30 de septiembre, con los primeros partidos de las series de comodines. Es decir, aquellos equipos que obtuvieron un mejor récord después de los campeones de cada división.