PELIGRO en Walmart: arrestan a un hombre desnudo que ATERRORIZÓ a los clientes tras una persecución
La policía informó que un hombre fue arrestado tras ser acusado de correr detrás de clientes sin ropa dentro de un Walmart en Dumfries la mañana del martes.
Un hecho insólito sorprendió a los clientes de un Walmart USA en el norte de Virginia, cuando un hombre, completamente desnudo, provocó momentos de pánico al comenzar a perseguir a los compradores dentro del establecimiento. La policía acudió de inmediato y logró controlar la situación antes de que ocurriera algún daño.
Hombre desnudo es arrestado tras perseguir a clientes en un Walmart de Dumfries
Según el Departamento de Policía del Condado de Prince William (PWCPD), los oficiales acudieron a un Walmart USA ubicado en la cuadra 17000 de Richmond Highway, en Dumfries, alrededor de las 9 de la mañana del martes, tras recibir reportes sobre un individuo que mostraba un comportamiento indecente.
Al llegar, los agentes encontraron a Lance Irving Lesane Jr., de 20 años y residente de Dumfries, completamente desnudo y persiguiendo a los clientes dentro de la tienda. Las autoridades señalaron que el hombre probablemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia durante el incidente, lo que podría haber contribuido a su comportamiento errático.
Lance Irving Lesane Jr., de 20 años y residente de Dumfries, enfrenta varios cargos.
¿Qué cargos enfrenta el hombre desnudo que causó caos en un Walmart?
Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incidente. Lesane enfrenta varios cargos, entre ellos exhibicionismo, alteración del orden público e intoxicación en lugares públicos. La fecha de su comparecencia ante el tribunal aún no ha sido confirmada, y la información sobre la fianza no estaba disponible de inmediato, según informaron las autoridades.
Este incidente subraya la importancia de mantener la seguridad en los lugares públicos y recuerda a los clientes la necesidad de estar atentos a su entorno, especialmente en espacios concurridos como los supermercados.
No hubo heridos.
¿Walmart USA cerrará sus puertas el 1 de noviembre?
Walmart USA no cerrará el 1 de noviembre. Ese día operará con normalidad en la mayoría de sus tiendas, manteniendo su horario habitual (generalmente de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., según la ubicación). El único cierre total en noviembre será el Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre de 2025, cuando las tiendas suspenderán actividades por el feriado.
Los rumores sobre cierres masivos o recortes relacionados con el programa SNAP han sido desmentidos por diversas fuentes. Para confirmar el horario exacto, se recomienda consultar directamente con la tienda local.
