- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Cusco vs Alianza UDH
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs Atenea
- Banco de la Nación
ATENCIÓN inmigrantes: con tu Green Card puedes acceder a estos TRABAJOS TOP en Estados Unidos y ganar mucho más
La Green Card permite acceder a empleos mejor pagados, sin restricciones de horario o industria, y abre el camino hacia la ciudadanía en Estados Unidos.
Conseguir la residencia permanente en Estados Unidos no solo garantiza estabilidad migratoria, también representa una gran ventaja en el mundo laboral. La Green Card te permite trabajar sin restricciones de horarios, industrias o empleadores, lo que te abre la posibilidad de mejorar ingresos, crecer profesionalmente y acceder a beneficios que muchos inmigrantes sin estatus nunca pueden obtener.
PUEDES VER: TEMOR en Estados Unidos: Trump plantea un CAMBIO TOTAL del dólar y comercios podrían dejar de aceptar billetes antiguos
Gracias a este estatus legal, hoy puedes competir por empleos mejor pagados y con mayor seguridad laboral, desde compañías privadas hasta organizaciones gubernamentales que requieren ser residente permanente.
Empleos a los que puedes acceder con la Green Card
Con tu Green Card, puedes aplicar a puestos en áreas con alta demanda de trabajadores, por ejemplo:
- Tecnología: programación, soporte técnico, análisis de datos
- Salud: asistentes médicos, enfermería, técnicos de laboratorio
- Construcción y oficios: electricistas, plomeros, carpinteros
- Transporte y logística: conductores, almacén, distribución
- Educación: asistentes docentes y personal de apoyo
Además, al tener residencia permanente, puedes optar por ** empleos federales o estatales**, los cuales suelen incluir:
- Salarios más competitivos
- Estabilidad laboral
- Seguros médicos y planes de retiro
Incluso existen roles relacionados con seguridad o áreas sensibles que solo aceptan a residentes permanentes o ciudadanos.
¿Cuándo puedes solicitar la ciudadanía estadounidense?
La Green Card también es el primer paso para naturalizarte. USCIS establece los siguientes tiempos mínimos:
- 5 años como residente permanente
- 3 años si estás casado con un ciudadano estadounidense
Durante ese periodo deberás mantener residencia continua, buen historial legal y cumplir con los requisitos de elegibilidad.
Los empleos mejor pagados para residentes permanentes
- Ingeniería de software: hasta $150,000 al año
- Enfermería y salud especializada: $90,000 – $130,000
- Ciberseguridad: $100,000 – $160,000
- Electricistas y técnicos especializados: $60,000 – $95,000
- Transporte CDL (camiones): $70,000 – $110,000
- Administración pública: según nivel, beneficios altos y estabilidad
Contar con una residencia permanente te permite proyectar un futuro más sólido dentro del país: mejores contratos, salarios competitivos y beneficios que ayudan a construir una vida más estable para ti y tu familia. Por ello, expertos recomiendan aprovechar todas las oportunidades laborales que este estatus habilita.
Además, la experiencia que acumules trabajando como residente permanente será clave cuando llegue el momento de solicitar la ciudadanía. Cada paso laboral puede acercarte más a tu meta de convertirte en ciudadano estadounidense y disfrutar de aún más derechos en el país.
- 1
PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
- 2
ALERTA con el fin de la licencia de conducir en EE. UU.: anuncian medidas más estrictas y eliminan DOCUMENTO para inmigrantes
- 3
ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50