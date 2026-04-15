ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: TEMOR por la privacidad de datos frena a contribuyentes y provoca CAÍDA en declaraciones de impuestos

El reciente giro en la política de confidencialidad del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos encendió las alarmas entre comunidades migrantes y expertos fiscales. La posibilidad de que los datos tributarios se compartan con autoridades migratorias generó un efecto inmediato: millones de inmigrantes reconsideran presentar su declaración de impuestos en Estados Unidos, lo que podría impactar la recaudación federal en hasta 300.000 millones de dólares durante la próxima década, según estimaciones citadas por The New York Times.

Inmigrantes temen presentar su declaración de impuestos por ICE

La tensión entre la privacidad y el control migratorio ha reconfigurado el comportamiento de inmigrantes y ciudadanos en Estados Unidos frente a la declaración de impuestos. El cambio de protocolo del IRS, que llegó a exponer información de unas 47.000 personas antes de ser frenado por una orden judicial, ha debilitado la confianza en el sistema. En centros de ayuda fiscal en Los Ángeles, por ejemplo, la presencia de titulares de ITIN cayó drásticamente: del tercio habitual a apenas un 10% este año, de acuerdo con datos del Koreatown Youth and Community Center citados por The New York Times.

El temor se extiende en un contexto en el que alrededor de 14 millones de inmigrantes indocumentados viven en el país, y cerca del 70% participa en la fuerza laboral, según el Pew Research Center. Muchos utilizan el ITIN para cumplir con la declaración de impuestos de 2026, una práctica promovida por el propio IRS desde 1996. Sin embargo, el acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), impulsado tras el endurecimiento de la política migratoria en 2025, ha cambiado la percepción de seguridad. La consecuencia directa es una caída en las consultas y presentaciones, lo que preocupa a las organizaciones comunitarias.

El IRS informa que las declaraciones de marzo disminuyeron respecto al año anterior

El deterioro de la confianza en el sistema tributario podría tener un efecto fiscal considerable en Estados Unidos, especialmente en la declaración de impuestos. Antes del acuerdo con el DHS, el IRS estimaba que los inmigrantes indocumentados aportaban cerca de 60.000 millones de dólares anuales en impuestos federales, recursos que en muchos casos financian programas como Medicare o la Seguridad Social, pese a que estos trabajadores no pueden acceder a ellos.

El impacto económico se amplifica con el descenso en las declaraciones. El Yale Budget Lab advierte que una caída sostenida en la presentación de impuestos por parte de inmigrantes, muchos de ellos con retenciones automáticas en nómina, podría generar pérdidas significativas para el Tesoro. En 2022, por ejemplo, 3,8 millones de declaraciones con ITIN representaron alrededor de 17.000 millones de dólares, según datos del IRS citados por The New York Times.

La crisis de confianza también se refleja en el ámbito social. Ben D’Avanzo, del National Immigration Law Center, describió el escenario así: "Nunca habíamos recibido tantas preguntas ni había habido tanta preocupación ni confusión", en declaraciones recogidas por The New York Times. A su vez, el excomisionado del IRS, John Koskinen, subrayó el enfoque original de la agencia: "Nuestra tarea era recaudar impuestos, no aplicar leyes migratorias. Si los inmigrantes pensaban que sus datos se compartirían, dejarían de presentar sus declaraciones".

En conjunto, el cruce entre la política migratoria y el sistema fiscal amenaza no solo la estabilidad de la declaración de impuestos en Estados Unidos, sino también la recaudación estructural del país, en un momento clave para la declaración de impuestos de 2026 y la relación entre el IRS, los inmigrantes y los ciudadanos contribuyentes.