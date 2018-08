La emotiva carta de despedida de Kepa Arrizabalaga al Athletic

Luego de hacerse oficial el fichaje de Kepa Arrizabalaga al Chesea, el portero se despidió del Athletic Club con una extensa carta emotiva, en los que agradeció los 9 años de apoyo a la dirigencia y afición del club español

“No era nada sencillo dejar todo por lo que he trabajado tantos años, tanto esfuerzo, tantas experiencias vividas, tanta dedicación para cumplir el objetivo de un niño. Sin embargo, en ocasiones en el fútbol profesional hay que dar pasos al frente y afrontar retos personales para seguir desarrollando una carrera”, manifestó.

Asimismo, explicó las razones que pesaron para decidir cambiar de camiseta y defender el arco de Chelsea, en donde ocuparía el puesto titular que dejó Thibaut Courtois, recientemente fichado por el Real Madrid.

“He analizado lo que es mejor para mí y, por eso, considero que la oportunidad que se me presenta con el fichaje por el Chelsea es la mejor decisión para el futuro. Eso no significa que me olvide de los valores del Athletic, los mismos que llevo cultivando desde hace quince años”

EL DATO

Chelsea pagó 80 millones de euros al Athletic Club, para rescindir el contrato de Kepa Arrizabalaga.