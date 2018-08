Sergio Ramos y su emotivo mensaje luego de perder la Supercopa de Europa

Sergio Ramos puso adelante en el marcador al Real Madrid con un tanto que llegó desde los doce pasos en el segundo tiempo, pero no le alcanzó. Esto debido a que Atlético Madrid igualó las acciones a poco de culminar los noventa minutos y obligó al encuentro a irse a tiempo extra para definir al campeón de la Supercopa de Europa.

Finalmente, el 'Atleti' sepultó a la 'Casa Blanca' tras anotarle dos tantos en menos de diez minutos y así ganar la Supercopa de Europa. Sergio Ramos no se había pronunciado al respecto hasta el día de hoy. Al parecer ya reaccionó y utilizó sus redes sociales para mandar un emotivo mensaje a todos sus seguidores. Aseguró que se levantarán de esta derrota.

"Cada derrota nos enseña algo que debemos aprender. Volveremos a ganar con este escudo, que nadie lo dude. #HalaMadrid ayer, hoy, mañana y siempre", fueron las palabras que escribió, acompañado de una foto en la que se puede apreciar al capitán del Real Madrid celebrando el tanto que pudo anotar el día de ayer desde el punto de penal.

We learn something from every defeat. We will make this badge win again.#HalaMadrid yesterday, today, tomorrow and forever. pic.twitter.com/JlOzICxohX