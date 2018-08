El 'City' le baja el dedo a Cillessen pese a no contar con arquero suplente

Josep Guardiola lo tiene claro: morir con los jugadores que tiene en su plantel para que así la gloria tenga un sabor diferente. Si bien diversos diarios deportivos aseguraron que el 'Pep', técnico del Manchester City, iba a fichar a otro arquero tras la lesión de Claudio Bravo al final no será así.

El estratega español prefiere darle oportunidad a un jugador de la cantera que contratar a uno. Cabe resaltar que el primer nombre que sonó con fuerza para llenar el vacío que dejará el chileno fue Jasper Cillessen, sin embargo, el hispano le bajó el dedo en primera.

Según desvela el diario catalán 'Sport', Cillessen no figura en el radar del Manchester City para suplir el vacío que dejará Claudio Bravo. El guardameta chileno estará al menos seis meses fuera de las canchas y ello tiene 'cabezón' a Josep Guardiola.

No obstante, el 'Pep' no desea contratar a otro arquero - por ahora- en la presente temporada. Cabe destacar que el mercado de fichajes en Inglaterra se cerró el pasado 9 de agosto. En Etihad Stadium todavía confían que la lesión del portero sureño no sean de gravedad.

EL DATO:

Claudio Bravo apenas disputó 13 partidos en la última temporada.