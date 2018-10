¿Qué dijo Sergio Ramos tras el despido de Julen Lopetegui?

Julen Lopetegui fue el primer sacrificado que se cobró por la irregularidad de Real Madrid, y ante el silencio inminente del elenco ‘merengue’, el capitán del equipo, Sergio Ramos, dio la cara para reconocer los errores que tuvieron.

Mediante sus redes sociales, Ramos aceptó la responsabilidad de elenco al no conseguir los resultados favorables, sin embargo, manifestó que surgirá una nueva etapa para Real Madrid, en la que espera se pueda reivindicar la primera racha negativa.

“Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación. Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy”, posteó el defensor de 32 años, junto a una fotografía que correspondería al viaje a Melilla para jugar en la Copa del Rey.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT