Stephan El Shaarawy calentó el partido entre Real Madrid y la Roma por la Champions League

A un día de jugar el compromiso de la quinta fecha de la Champions League entre AS Roma y Real Madrid, el goleador del club italiano Stephan El Shaarawy se refirió al duelo para asegurar que a diferencia de otras competencias esta vez llegan con el panorama a su favor.

"Esta vez no debemos tenerle miedo al Real Madrid, El Madrid es el Madrid, conocemos su fuerza. Será un partido difícil, lo jugaremos con determinación porque clasificarnos es fundamental. Y si es como primeros, mejor", enfatizó.

Además, enfatizó en la diferencia de este partido y los anteriores. "Llegamos allí con algo de miedo, ellos lo aprovecharon y tuvieron muchísimas ocasiones más allá de los goles que marcaron. Esta vez no debemos tenerles ese miedo", declaró El Shaarawy.

Sin embargo, el ‘Faraone’ reconoció que a pesar del bajón futbolístico de Real Madrid no se confía, pues las cualidades de los ‘merengues’ reluce en estos momentos, más aún cuando tienen en el liderazgo a Santiago Solari.

"Con la calidad que tienen, debe haber sido muy duro encadenar tantos partidos negativos, pero sigue siendo el Madrid. Tiene jugadores buenísimos, su fuerza no se puede discutir, quizás les faltó algo a nivel mental y Solari puede haber mejorado eso", dijo.

Finalmente manifestó que no haber estado incluido en la lista de convocados de la Selección de Italia. "No me lo esperaba y me dolió. Casi siempre he sido parte del grupo 'azzurro'. Intentaré ganarme la próxima convocatoria trabajando aún mejor", sentenció.