Champions League EN VIVO ONLINE: hora, día y canal por los octavo de final

Este martes y miércoles se completarán los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Sigue EN VIVO la programación con la fecha, hora y canales de internet que transmitirán estos cuatro encuentros y que, además, lo podrás seguir por Libero.pe.

The round of 16 continues this week! 🙌



Who are you backing? 🤔#UCL pic.twitter.com/4wB5P9MF6W