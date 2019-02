AC Milan vs Lazio EN VIVO: partidazo por semifinales de la Copa Italia 

AC Milan y Lazio se verán las caras este martes 26 de febrero en el Estadio Olímpico de Roma, en un partido correspondiente a la ida por semifinales de la Copa Italia. La transmisión del encuentro se realizará EN VIVO ONLINE desde las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports e incidencias en Libero.pe.

El cuadro ‘rossonero’ solo tiene una derrota en el 2019 y fue justamente ante Juventus por 1-0 en la final de la Supercopa italiana. Sin embargo, se encuentra en una buena racha y llevan tres victorias consecutivas. La salida de Gonzalo Higuaín al Chelsea y las llegadas de Lucas Paquetá y de Krzysztof Piatek han mejorado al equipo bastante.

Los dirigidos por Genaro Gattuso aplastaron el viernes pasado al Empoli en San Siro tras ganar por 3-0 con goles de Piatek, Kessié y Castillejo. De esta forma, el Milan continúa en zona de clasificación a la Champions League, es que marcha en el cuarto puesto con 45 puntos; solamente por detrás de Inter, Napoli y la ‘Juve’.

El popular 'Rino' ha recuperado a algunos jugadores como Lucas Biglia, Strinic o Andrea Conti, pero sigue sin poder contar con Jack Bonaventura, Mattia Caldara y Cristian Zapata. Todo parece indicar que el técnico italiano solo haría pequeños cambios para que no haya sobrecarga de partidos.

🗣 "Lazio are a solid reality. We all have to row in the same direction". The boss spoke exclusively to @MilanTV on the eve of the #CoppaItalia semi-final

🎙 Il Mister alla vigilia di #LazioMilan: "È un momento brillante ma restiamo umili" pic.twitter.com/3N2Syoj5v0