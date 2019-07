Mohamed Salah ya definió su futuro en el Liverpool

Mohamed Salah fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en el Liverpool, sus buenas actuaciones y su estrecha relación con el gol lo llevaron a colocarse en la órbita del Real Madrid para la temporada que viene.

Pero el conjunto dirigido por Jurgen Klopp no estaría dispuesto a dejar ir otra de sus figuras a manos de un equipo español como paso con Luis Suárez y Phillpe Coutinho en su momento, así que quiere asegurara su máxima estrella.

Según informan medios ingleses, tras el asecho del Madrid en Stanford Bridge preparan una jugosa oferta para el egipcio, pues pretenden ampliarle su contrato por año más hasta el 2024 y con un salario de 25 millones de euros por temporada.

De estar de acuerdo con los términos de la ampliación de su contrato, Salah pasaría a ser el jugador mejor pagado de la Premier League por encima de Alexis Sánchez, quien ostenta actualmente ese título.

