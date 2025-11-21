¿Vuelve a la Liga 1? Se reveló el club que apunta al fichaje de Adrián Arregui: "Hubo una llamada"

Adrián Arregui, futbolista con pasado en Alianza Lima puede cambiar de aires de cara al 2026. Desde Colombia señalaron que el pivote de nacionalidad argentina se encuentra en órbita de un prestigioso elenco sudamericano donde milita actualmente un seleccionado nacional. ¿Volverá a la Liga 1?

Adrián Arregui en la mira de club sudamericano para la temporada 2026

Según la información que brindó el medio 'Ays Sports' en sus redes sociales, Arregui es uno de los jugadores extranjeros que permanece en carpeta de América de Cali del peruano Luis Ramos. Además, el interés toma fuerza en vista de que el ex Montreal vence contrato con Temperley de Argentina a finales de temporada.

"Ya hubo una llamada del DT al volante argentino. Juega en Temperley y está a punto de ser agente libre", precisaron. Recordemos que, el mediocentro de 33 años llegó al conjunto 'Gasolero' de la Primera Nacional (Segunda División) a inicios del 2025.

Adrián Arregui en órbita de América de Cali/Foto: X

Desde entonces, Adrián Arregui registra oficialmente 2 goles con la camiseta del equipo 'Celeste' en la Primera Nacional 2025 de un total de 25 encuentros esta temporada. En promedio disputó 2484 minutos en la escuadra que fue dirigida por el técnico Rubén Darío Forestello.

A lo largo de su carrera profesional, el pivote gaucho ha logrado defender la camiseta de históricos clubes del continente sudamericano, tal es el caso de Berazategui en su debut, Temperley, Montreal, San Martín (Argentina), Independiente Medellín, Huracán y Alianza Lima en el Perú.

¿En cuánto se cotiza Adrián Arregui?

De acuerdo al prestigioso portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo Transfermarkt, Adrián Arregui ostenta un valor de 400 mil euros en el mercado de pases tras su presente en el fútbol argentino.