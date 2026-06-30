¿Quién es Orlando Gill, el portero que lo dejó todo y se convirtió en el héroe al eliminar a Alemania?

La selección paraguaya hizo historia al ganarle a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho encuentro, protagonizado por una tensa tanda de penales, estuvo a un paso de convertirse en la clasificación a octavos para el elenco alemán. Sin embargo, no contaban con la enorme figura de Orlando Gill, quien, con sus 1.99 m de estatura, se convirtió en héroe y paró dos penales decisivos para los intereses de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Las voladas del ‘arquero que no habla’, esto a raíz de unas críticas pasadas del exportero José Luis Chilavert, fueron fundamentales para que Paraguay siga en la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el golero de San Lorenzo no la tuvo fácil para llegar a donde está, siendo un nuevo ejemplo de futbolistas que tuvieron que sacrificar muchas cosas fuera de las canchas para llegar a donde están.

¿Quién es Orlando Gill, el portero de Paraguay que eliminó a Alemania?

Su gran momento de Gill se remonta al año pasado, donde se pudo consolidar como arquero titular de San Lorenzo, donde tras sus buenas actuaciones, lo llevó a debutar con la selección paraguaya, en una victoria ante la selección peruana por 1-0.

Una vez hecho su debut con la Albirroja, fue Melissa Ávalos, su esposa, quien dio a conocer mediante una historia de Instagram, todo el sacrificio que el guardameta tuvo que realizar, esto tras las críticas que le realizó Chilavert.

"Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo!! Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no pudo guardar de recuerdo) vendió sus prendas, sus championes. Literal vendió TODO!!", compartió su esposa, recordando lo que tuvo que realizar el portero para mantener a su familia.

"Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede... Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo!! TU HIJO Y YO TE AMAMOS Y ESTAMOS ORGULLOSOS DE VOS", escribió la esposa del deportista tras su debut con Paraguay, acompañada de un foto del Gill celebrando en el Estadio Nacional.

Fue la publicación que realizó la esposa de Gill tras su debut ante Perú

La historia de Orlando Gill sin duda formará parte de la historia del deporte rey. Tras años de lucha, el portero de 26 años está disputando su primer Mundial, donde, a pesar de las críticas, viene demostrando un gran nivel.