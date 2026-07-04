Kylian Mbappé marcó golazo para darle la victoria 1-0 a Francia sobre Paraguay en el Mundial 2026

En un partido muy caliente, con muchas infracciones de Paraguay para friccionar el juego, llegó un penal en la segunda mitad para que Kylian Mbappé lo cambiara por gol y pusiera el 1-0 de Francia en los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

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Gol de Kylian Mbappé a Paraguay

El partido parecía totalmente cerrado, con los sudamericanos defendiendo con garra, como se les caracteriza, pero una falta dentro del área terminó en revisión del VAR y posterior penal. El delantero del Real Madrid no dudó, tomó el balón, y lo mandó dentro de la portería.