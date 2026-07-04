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Kylian Mbappé marcó golazo para darle la victoria 1-0 a Francia sobre Paraguay en el Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó con una sensacional definición el 1-0 de Francia sobre Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Francisco Esteves
Kylian Mbappé marcó golazo para darle la victoria 1-0 a Francia.
Kylian Mbappé marcó golazo para darle la victoria 1-0 a Francia.
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En un partido muy caliente, con muchas infracciones de Paraguay para friccionar el juego, llegó un penal en la segunda mitad para que Kylian Mbappé lo cambiara por gol y pusiera el 1-0 de Francia en los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

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Gol de Kylian Mbappé a Paraguay

El partido parecía totalmente cerrado, con los sudamericanos defendiendo con garra, como se les caracteriza, pero una falta dentro del área terminó en revisión del VAR y posterior penal. El delantero del Real Madrid no dudó, tomó el balón, y lo mandó dentro de la portería.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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