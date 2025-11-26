¡Imparable! Mbappé se luce con un magistral hat-trick para el 3-1 del Real Madrid ante Olympiacos

Real Madrid se viene imponiendo por 3-1 ante Olympiacos por la fecha 5 de la UEFA Champions League 2025-2026. La 'Casa Blanca' iba cayendo por la mínima hasta que apareció la figura de Kylian Mbappé. El delantero francés se lució y remontó el partido con un espectacular triplete.

Kylian Mbappé anotó un magistral doblete ante Olympiacos

Real Madrid fue sorprendido en los primeros minutos del partido tras un gol de Chiquinho. No obstante, sobre el minuto 22 del primer tiempo, Mbappé empezó a generar peligro y vio un espacio entre la defensa. El francés recibió un gran centro y se perfiló de cara al arco para anotar el empate.