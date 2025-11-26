0
EN VIVO
Real Madrid vs Olympiacos por Champions League

¡Imparable! Mbappé se luce con un magistral hat-trick para el 3-1 del Real Madrid ante Olympiacos

Kylian Mbappé demostró toda su jerarquía y en menos de 10 minutos anotó un espectacular hat-trick para remontar el partido a favor del Real Madrid ante Olympiacos.

Angel Curo
Mbappé se luce con un magistral hat-trick para el 3-1 del Real Madrid ante Olympiacos
Mbappé se luce con un magistral hat-trick para el 3-1 del Real Madrid ante Olympiacos | AFP
COMPARTIR

Real Madrid se viene imponiendo por 3-1 ante Olympiacos por la fecha 5 de la UEFA Champions League 2025-2026. La 'Casa Blanca' iba cayendo por la mínima hasta que apareció la figura de Kylian Mbappé. El delantero francés se lució y remontó el partido con un espectacular triplete.

Arsenal vs Bayern Múnich juegan en el Emirates Stadium, en Londres.

PUEDES VER: Arsenal vs. Bayern Múnich EN VIVO por Champions League: Transmisión del partido

Kylian Mbappé anotó un magistral doblete ante Olympiacos

Real Madrid fue sorprendido en los primeros minutos del partido tras un gol de Chiquinho. No obstante, sobre el minuto 22 del primer tiempo, Mbappé empezó a generar peligro y vio un espacio entre la defensa. El francés recibió un gran centro y se perfiló de cara al arco para anotar el empate.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Mirar Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN por Champions League

  2. Prensa brasileña fue contundente sobre la cancha del Estadio Monumental: "El campo está..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano