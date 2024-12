Santamaría y Lora jugaron: los tres futbolistas de Perú que no debutan en Copa América

El último futbolista que aún no tiene acción es el joven defensor Renzo Gárces. Él no ha tenido la oportunidad de jugar por los varios nombres que tiene por delante como Christian Ramos, Luis Abram, Alexander Callens y Miguel Araujo. No obstante, y conociendo al 'Tigre', el actual elemento de la César Vallejo podría ser considerado en alguno de los dos próximos partidos, ya que la selección peruana se aseguró jugar semifinales y también una posible final o tercer lugar.