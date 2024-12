Boca Juniors con Zambrano, empató 1-1 ante Unión por el inicio de la Liga Argentina

Boca Juniors arrancó la Liga Profesional Argentina con un magro empate (1-1) ante Unión en Santa Fe. El equipo de Miguel Ángel Russo no pudo mantener el ritmo del partido y se vio doblegado durante casi todo el segundo tiempo. Carlos Zambrano jugó todo el partido en la defensa xeneize.

Recién para los 81', Marquéz se hizo presente en el marcador con un certero cabezazo que no pudo evitar el golero García. Centro fue preciso de Machuca.

Boca Juniors vs Unión se enfrenta por la fecha 1 de la Liga Argentina.

Desde Santa Fe, se juega el partido entre Boca Juniors vs Unión. Carlos Zambrano es titular en el cuadro de Russo.

"Me escandalicé en la tribuna al ver lo que pasaba. Dudas, controversias, goles anulados y situaciones con el VAR van a seguir pasando. Pero después de que un gol en el que se pitó mancha, haya que esperar 5 o 7 minutos y ver que la pelota sale de la cancha para que no se reanude es escandaloso", expresó Jorge Bermúdez, miembro de la directiva de Boca.

"Lo que más nos preocupa como club es que un equipo contrario tira permanentemente la pelota afuera para no dejar reanudar. Es muy llamativo que pase en un torneo tan prestigioso como la Libertadores. Parecía un partido de barrio. Es como cuando jugás con amigos, uno se enoja cuando le hacen un gol, se sienta arriba de la pelota y no quiere jugar más. Es lamentable y no se puede pemitir", agregó.