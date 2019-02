"Chalaca" Gonzales arremete contra dirigencia de Sport Boys por homenaje a 'Kukín' Flores [FOTO]

Carlos 'Kukín' Flores fue un personaje muy querido en el mundo del fútbol, en donde tuvo muchos entrenadores a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos fue César "Chalaca" Gonzáles, quien marcó y estuvo en la mejor época del talentoso diez. La amistad del exjugador - exentrenador rosado se convirtió en lazo familiar. Por esta razón, Chalaca expresó en sus redes sociales la pena que sentía por el deceso de su amigo Flores a temprana edad.

Además, Gonzáles manifestó su malestar y pegó el grito en el cielo en su cuenta de Facebook, por el aprovechamiento del club Sport Boys del Callao con la muerte de 'Kukín' Flores.

"Por favor no se aprovechen de la muerte de Kukín para convocar gente al partido vs U. Comercio". No se olviden que jamás ayudaron a Kukín en nada e inclusive no lo dejaban entrar a los partidos (...). Jamás lo apoyaron y también en Cantalao FC lo apoyaron cuando estuvo recagado y él le dio tremendos lauros y títulos a dicho club en muchas partes del mundo. Prepárenle una verdadera despedida y que todo lo ingreso sea para la familia y no para pagar planillas (...)."

Hasta ahora, la administración del club rosado no se ha pronunciado sobre la publicación del exentrenador chalaco.

Dato

En la segunda fecha de la Liga 1 Movistarl, Sport Boys se medirá contra Unión Comercio, donde se le rendirá un pequeño homenaje póstumo a 'Kukín' Flores.