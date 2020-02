'Chalaca' Gonzales recuerda a 'Kukín' Flores a un año de su muerte: "Pudo ser Ronaldinho, Ronaldo o Messi"

Este 17 de febrero se cumple un año de la muerte de Carlos 'Kukín' Flores, uno de los mejores volantes creativos de los últimos tiempos del fútbol peruanos. Ante ello, César 'Chalaca' Gonzales, quien fue su principal mentor, lo recordó con emotivas palabras.

En una entrevista con un medio local, el experimentado técnico confesó su sentir tras la partida de 'Kukín' Flores.

"Olvidarse de Carlos ‘Kukín’ Flores Murillo es muy difícil. Nosotros, los profesores, sabemos que él se buscó ese final. Lamentablemente lo tengo que decir. Él se buscó un final así. Nunca cambió, nunca mejoró, nunca quiso reinventarse en otra persona. Nunca quiso hacer las cosas mejor. El ‘Kukín’ futbolista y el ‘Kukín’ persona son dos cosas muy distintas", señaló.

Tras ello, recordó que Flores ha podido llegar lejos porlas virtudes que poseía. Así, lo comparó con cracks mundiales de la talla de Ronaldinho, Ronaldo o Messi. Sin embargo, hizo énfasis de que no logró aprovechar su oportunidad.

"A ‘Kukín’ hay que recordarlo como lo que fue: un jijuna; como pelotero: espectacular futbolista; como persona: extraordinario; pero como ejemplo de juventud: no. ‘Kukín’ no fue ejemplo de juventud. Lo digo así antes que me caiga. ‘Kukín’ ha podido ser Ronaldinho, Rivelinho, Ronaldo o Messi, te lo aseguro y te lo firmó así me digan lo que me digan. Míralo a Messi, la maravilla que juega ese hombre. ‘Kukín’ era tan igual o mejor que él. Tenía cosas iguales o mejores que él, pero no quiso", enfatizó.

La polémica por el '10 de la Calle'

En tanto, 'Chalaca' Gonzáles se refirió a la controversia generada por algunos hinchas que criticaban que se llamase a Jefferson Farfán como "10 de la calle". Así, dio algunos detalles al respecto.

"Era un 10. Hay gente que pitea con el ‘10 de la calle’, pero bueno. Él nunca iba a responder como lo hacía en Sport Boys. La gente del Boys lo quiere, lo ama, lo idolatra; y sé que están molestos por el famoso ‘10 de la calle’. Pero algo de razón tendrán. Aunque hubo gente que lo quiso mucho, pero que le permitió muchas pendejadas a ‘Kukín’. Le han tapado muchas cosas. Yo también le tuve que haber tapado algunas cosas", sentenció.