Las 5 polémicas del fútbol peruano durante la temporada 2025

Terminó el 2025, en un año donde Universitario de Deportes se proclamó como tricampeón de la Liga 1. Por su parte, Alianza Lima cerró una campaña bastante irregular, después de que durante el primer semestre tuvo una histórica participación internacional. De otro lado, la selección peruana no cumplió con las expectativas de la hinchada y se quedó sin el boleto al Mundial de Norteamérica 2026.

En una campaña llena de aciertos y desaciertos, la Liga 1 trajo sorpresas realmente inesperadas en la afición nacional; por ello, a continuación, hacemos un recuento de las 5 polémicas que hicieron noticia a lo largo de la temporada.

Exclusión de Deportivo Binacional de la Liga 1 2025

En agosto de 2025, la Corte Superior de Justicia de Puno declaró improcedente la demanda de amparo que había interpuesto Deportivo Binacional, con lo cual, el 'Poderoso del Sur' tuvo que quedar excluido de su participación en la Liga 1 en pleno desarrollo del Torneo Clausura.

Bajo ese escenario, a través de un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el cuadro juliaqueño perdió la categoría. "La Junta Directiva de la FPF decidió que el club Binacional queda definitivamente excluido de la Liga 1 2025 y del Torneo Juvenil Sub18 2025, cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la citada Liga 1, detallaron.

Ayacucho FC perdió la categoría y jugará la Liga 2

El partido entre Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por el árbitro Diego Haro, luego de que algunos hinchas de los 'Zorros' lanzara objetos al campo de juego. En dicho cotejo el cuadro de la Ciudad de las 7 Iglesias se disputaba principalmente la permanencia en la Liga 1, sin embargo, después de algunas semanas la CD-FPF falló a favor de las 'Águilas de Cutervo' y les otorgó los 3 puntos, pese a que, el elenco ayacuchano iba ganando el duelo por la mínima diferencia.

Esta situación sumada a una irregular campaña de Ayacucho FC, ocasionó que al término de la temporada el equipo finalice en la antepenúltima posición de la tabla de posiciones de la Liga 1 con 29 unidades y por consiguiente tengan que jugar la Liga 2 2026.

Barcos le exigió la capitanía de Alianza Lima a Zambrano

Otro de los hechos que hizo noticia en Alianza Lima, fue cuando el exdelantero argentino Hernán Barcos le exigió la cinta de capitán al zaguero nacional Carlos Zambrano en el compromiso donde los victorianos visitaban a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas. Pasado el impase, el 'Pirata' no dudó en pedir las disculpas respectivas al 'Káiser' y todo quedó dentro del campo.

Rodrigo Ureña vivió tenso cruce con hinchas de Universitario

En mayo de la presente temporada, Alianza Atlético había cortado el invicto de Universitario jugando como local en el Estadio Monumental de Ate. Aquel escenario, además del mal momento que vivía el exequipo de Jorge Fossati a nivel internacional produjo que algunos barristas les recriminaran a los futbolistas desde las tribunas. Rodrigo Ureña fue quien tuvo mayor percances con la afición crema, ya que su familia se vio expuesta principalmente.

Brian Farioli: el frustrado fichaje de Alianza Lima 2025

A inicios del 2025, la directiva de Alianza Lima buscó la llegada del futbolista argentino Brian Farioli para jugar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, finalmente el mediocentro se encontraba lesionado, por lo que no pasó los exámenes médicos correspondientes. Ante este escenario, no se concretó su incorporación al conjunto íntimo y tuvo que regresar a su natal país.