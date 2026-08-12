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Sporting Cristal prepara cambios: Juan Manuel Cuesta gana fuerza para arrancar ante Sport Huancayo
Roberto Mosquera evalúa volver a la línea de cuatro y realizar modificaciones en ofensiva. El joven atacante dejó buenas sensaciones ante Universitario y podría tener una oportunidad desde el inicio.
Sporting Cristal prepara cambios para buscar una mejor versión en el Torneo Clausura. El técnico Roberto Mosquera analiza volver a la línea de cuatro y, además, mover algunas piezas en ofensiva de cara al próximo encuentro ante Sport Huancayo.
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Uno de los nombres que gana fuerza es Juan Manuel Cuesta, quien dejó buenas sensaciones durante los 25 minutos que disputó frente a Universitario en la pasada jornada.
El atacante ingresó como extremo izquierdo, aunque a perfil cambiado, y tuvo una participación importante en la jugada que terminó en el empate celeste. Cuesta mostró desparpajo en el uno contra uno, capacidad para superar la presión rival y personalidad para pedir la pelota en momentos complicados.
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Su actuación no pasó desapercibida para el comando técnico. Por ello, Cuesta aparece como una de las opciones para arrancar ante Sport Huancayo, en un partido donde Sporting Cristal buscará recuperar protagonismo y sumar tres puntos importantes.
Cuesta pide pista
La actuación ante Universitario le permitió al atacante ganar terreno en la consideración de Mosquera. Ahora, el extremo espera aprovechar la oportunidad y demostrar que puede convertirse en una alternativa importante para la ofensiva rimense.
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