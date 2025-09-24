Alianza Lima revela que su partido será con público y explicó cómo se venderán las entradas

¡Atención! Mientras toda la afición espera el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en Coquimbo, la institución blanquiazul sorprendió informando que su compromiso sí podrá jugarse con público e incluso explicó cuál será el procedimiento mediante el que se venderán los boletos. A continuación te contamos todos los detalles.

PUEDES VER: Alianza Lima volverá a jugar contra la U de Chile luego del partido en Coquimbo por Sudamericana

Como sabemos, el equipo de Néstor Gorosito se encuentra en la nación sureña para definir su pase a las semifinales del campeonato Conmebol, donde el ganador de la llave enfrentará a Lanús por el acceso a la gran final internacional. Sin embargo, al margen del resultado de este jueves 25 de septiembre, la próxima semana los de La Victoria deberán chocar con Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Por ello, para este duelo del campeonato doméstico, Alianza Lima indicó mediante sus redes sociales la venta de entradas para que todos sus hinchas acudan a alentar al Estadio Alejandro Villanueva. "Este es el cronograma de venta del nuevo combo que incluye los partidos del primer equipo masculino y femenino. Arrancamos la venta preferencial mañana a las 11.00 horas", precisó el club de Matute en 'X'.

El cronograma de ventas para los próximos partidos de Alianza Lima.

En el combo que se encuentra disponible están incluidos el partido que afrontarán los dirigidos por Néstor Gorosito ante Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, y el encuentro del plantel comandado José Letelier ante Flamengo FBC en el Estadio Hugo Sotil Yerén, por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Cronograma de ventas para las entradas de Alianza Lima