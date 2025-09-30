- Hoy:
Figura del arco: Alianza Lima luce a futbolista de selección peruana e ilusiona a hinchas
Alianza Lima quiere alzar el trofeo y se alista para su próximo reto. El club mostró imágenes durante el entrenamiento donde luce a futbolista de la Blanquirroja.
Se terminó septiembre y Alianza Lima inicia una nueva etapa en su lucha por lograr el título en la temporada, tanto en el primer equipo como en la Liga Femenina y demás categorías. En ese contexto, el club blanquiazul sorprendió a los hinchas que se ilusionan con lograr el objetivo.
Los clubes son conscientes que para conseguir las metas necesitan de importantes futbolistas en el terreno de juego, por ello, trabajan arduamente para darle una alegría a los hinchas. Precisamente, el cuadro victoriano compartió recientemente una publicación vía redes sociales.
Alianza Lima sorprendió a los hinchas en redes sociales
Al igual que otras temporadas, Alianza Lima busca conquistar el título, tanto en la Liga 1 como a nivel intencional, como es el caso del fútbol femenino. Y es que las blanquiazules afrontarán un nuevo reto en la Copa Libertadores de la categoría en Argentina, donde la guardameta Maryory Sánchez, número 1 de la selección peruana, aparece en una de las fotografías que publicó el club.
Al igual que ella, aparecen otras futbolistas de Alianza Lima haciendo los trabajos respectivos bajo las órdenes del técnico José Letelier. Los entrenamientos iniciaron en tierras argentinas previo a su debut en el torneo de la Conmebol donde enfrentará a duros rivales.
Cabe mencionar que la Copa Libertadores Femenina 2025 reúne a los mejores 16 equipos del continente, el cual se disputará en Buenos Aires, Argentina, del 2 al 28 de octubre. El elenco ‘íntimo’ forma parte del grupo B, el cual está integrado por Boca Juniors, Alianza Lima, ADIFFEM y Ferroriária.
