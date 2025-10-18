José Carlos Fernández dio fuerte calificativo a fichaje extranjero de Alianza Lima: "No ha..."

José Carlos Fernández es uno de los referentes de Alianza Lima debido a la importancia de sus goles con la camiseta blanquiazul que dio muchas alegrías al hincha y debido a su experiencia, pidió cambiar los planes con un futbolista que llegó a La Victoria y que no ha demostrado un buen rendimiento desde su llegada.

PUEDES VER: Alianza Lima lo quiere para el 2026 y se conoció que tres equipos europeos buscan su fichaje

En ese 2025, los resultados no han acompañado a Alianza Lima durante el final de temporada. Se acabó el sueño de la Sudamericana ante la U de Chile y luego no pudieron sostener el Torneo Clausura quedándose sin chances de pelear por el liderato con Universitario de Deportes. Desde la perspectiva del hincha, 'Zlatan' Fernández fue tajante al hablar de Alan Cantero, futbolista argentino que, según él, no ha rendido lo suficientemente bien para seguir en el equipo íntimo.

"Lo que pasa es que ocupa plaza de extranjero y no ha marcado la diferencia que debería marcar, cuando nosotros nos ha tocado ir al extranjero y no marca la diferencia, no te perdonan, acá tenemos mucho crédito le damos al extranjero. No digo que Cantero no haya tenido un buen año, ha tenido un año regular", indicó en el programa 'en3toques'.

(Video: en3toques)

El futuro de Alan Cantero en Alianza Lima

El nombre de Alan Cantero es uno de los que está en duda sobre si continuará el siguiente año en Alianza Lima o no. De momento, el futbolista argentino sí entraría en los planes del club blanquiazul para el siguiente año y el plan de su negociación empezaría pronto.

Recordemos que el valor en el mercado actual de Alan Cantero es de 650 mil dólares. El extremo de Alianza Lima busca seguir vistiendo la camiseta del club para la siguiente temporada, junto a Eryc Castillo, ecuatoriano que sí renovó con los aliancistas hasta el 2028.