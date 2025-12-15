Destacó en Alianza Lima y ahora anunció que puede volver al fútbol peruano: "Las puertas..."

Tranquilamente puede ser calificado como uno de los jugadores más queridos de Alianza Lima en los últimos años. Lamentablemente, no pudo darse su continuidad dentro del equipo y probó nuevos horizontes. Hoy él mismo reveló que tiene chances de volver al Perú para jugar en la Liga 1, por lo que tendría que enfrentar a su ex equipo. Con la blanquiazul supo ser bicampeón nacional.

Se trata de Arley Rodríguez, extremo que disputó las temporadas 2021 y 2022 con Alianza Lima. El recordado '93' blanquiazul confesó que ha recibido llamadas desde Perú. "Hay 2-3 equipos que se han acercado, solo preguntando, alguno más interesado que otro, es importante que siempre están las puertas abiertas en un país tan bonito como Perú", dijo el colombiano para Radio Ovación.

Su último club, con el que terminó la temporada 2025, es el Real Cartagena de la segunda división de Colombia. Para los hinchas de Alianza Lima es lindo recordarlo, pues lo consideran un jugador que sudó la camiseta y si no se quedó fue por decisión del comando técnico. Pudo hasta nacionalizarse, él lo quería, pero le terminaron cortando las alas.

¿Por qué Arley Rodríguez se fue de Alianza Lima?

Alianza Lima iba a empezar la planificación para lograr el tricampeonato en 2023 y el DT que desistió de contar con el colombiano fue Guillermo Salas. Fue el mismo 'Chicho' que se comunicó con el extremo para decirle que no iba a contar con él en la temporada, fue así como se consumó su salida. Luego se fue del país y perdió la oportunidad de obtener la nacionalida peruana.

Arley Rodríguez sí volvería Alianza Lima

"No le cierro nunca la puerta a un equipo como Alianza Lima, es un equipo al que quiero mucho, si se me da sería una bonita bendición", comentó el colombiano en Radio Ovación. Si bien es algo sumamente complicado, queda claro que si lo llama Alianza Lima no lo pensaría dos veces y tomaría un vuelo a Perú para firmar contrato. Ya es un blanquiazul más.