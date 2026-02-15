Mr. Peet y la fuerte confesión en vivo sobre Pablo Guede de Alianza Lima: "Yo veo a Mario Salas"

Alianza Lima tuvo una semana de pesadilla tras los últimos resultados oficiales: eliminación en Copa Libertadores y empate sin goles contra Alianza Atlético en Liga 1. Ante esta situación, uno de los que se pronunció públicamente fue Mr. Peet, quien dijo de todo contra el DT blanquiazul y mencionó al extécnico Mario Salas para sorpresa de los seguidores.

¿Por qué Mr. Peet mencionó a Mario Salas durante su crítica a Pablo Guede?

Durante su programa en vivo de "Madrugol", Mr. Peet comenzó a analizar las decisiones que viene tomando Pablo Guede en los últimos encuentros de Alianza Lima. Por si fuera poco, las veces que no logró los resultados esperados dio unas declaraciones que no fueron del todo aceptadas por el narrador en L1 MAX.

Justamente, estas palabras del técnico blanquiazul hizo que el periodista deportivo recuerde a Mario Salas, estratega de los blanquiazules en la campaña 2020. Y es que solía resaltar los aspectos positivos a nivel de posesión de balón y número de pases, más no los malos resultados que venía acumulando en el torneo local e internacional.

"Nos estamos complicando la vida. Yo cuando lo veo declarar a Guede, y me ha declarado a mí dos veces, yo lo veo a Mario Salas. Mario Salas declarando era que Alianza Lima perdía o empataba y él estaba orgulloso del porcentaje de posesión y de cantidad de pases completados. Yo veo que Guede va por esa línea. Yo no sé lo que va a pasar de aquí al final del Apertura. Si se queda Guede, si es que se queda Guede, ojalá que Alianza campeone. Voy a hacer el hombre más feliz del mundo, pero yo opino por lo que veo hoy", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Como se recuerda, Mario Salas fue el DT elegido por Alianza Lima en la temporada 2020. Pese a tener un pasado en Sporting Cristal al ser campeón nacional del 2018, no pudo replicar su buena labor con el buzo 'íntimo'. De hecho, dejó en zona complicada a la institución 'íntima', que luego terminó por estar en zona roja al cierre de la temporada.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva. Dicho cotejo corresponde a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, el cual fue programado para el viernes 20 de febrero a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT).