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Filtran nueva información sobre Pedro Gallese y Alianza Lima: "Perderá un cupo"

Alianza Lima mostró interés en Pedro Gallese y, a raíz de ello, ahora hay nueva información sobre la posible llegada del portero peruano.

Francisco Esteves
Filtran nueva información sobre Pedro Gallese y Alianza Lima.
Filtran nueva información sobre Pedro Gallese y Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
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Uno de los fichajes que más suena en Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 es el de Pedro Gallese. Hay diversa información sobre el posible retorno del portero nacional a tienda blanquiazul, aunque todavía mantiene contrato con Deportivo Cali de Colombia. A continuación te contamos todas las novedades al respecto.

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Resulta que en el programa Mano a Mano, vía ‘DENGANCHE’, el periodista Michael Succar contó detalles sobre la postura de los íntimos. Vale precisar que al cuadro colombiano le conviene su pronta salida, en caso esta se llegue a concretar, para liberar una plaza de extranjero y poder realizar otra contratación antes de que cierre el mercado de fichajes. Si los de Matute se hacen con su pase después, el conjunto 'Verde' se habrá quedado sin un cupo por el resto de la temporada, ya que el libro de pases habrá culminado.

"Deportivo Cali tiene un partido este viernes. Si utiliza a Gallese, perderá un cupo. Sin embargo, el interés de Alianza existe y todavía no descartaría su llegada", indicó el mencionado comunicador. De esta forma, los blanquiazules no bajan los brazos y continuarán negociando para que Pedro Gallese retorne al club de sus amores luego de siete temporadas.

A su vez, el periodista Gabriel Pacheco aseguró que, según él, es cuestión de tiempo para que Alianza Lima anuncie de forma oficial al guardameta histórico de la selección peruana. “A mí me dicen que es más que un interés: entre Alianza y Gallese ya estaría todo pactado. Solo falta que el arquero se desvincule”, sentenció.

Trayectoria de Pedro Gallese

  • U. San Martín
  • Atlético Minero
  • Juan Aurich
  • Tiburones Rojos
  • Alianza Lima
  • Orlando City
  • Deportivo Cali
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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