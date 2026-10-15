Atlético Grau y sus tres sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Alianza Lima

Alianza Lima recibirá en Matute a su similar de Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los blanquiazules buscarán imponer su localía para sumar de a tres y seguir encaminados en la lucha por la segunda parte del campeonato, mientras la visita intentará dar el golpe para seguir escalando en la tabla de posiciones. No obstante, en las últimas horas se confirmó que el 'Patrimonio de Piura' afrontará este compromiso con tres sensibles bajas.

Atlético Grau y sus tres bajas confirmadas para partido ante Alianza Lima

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, Pablo Lavandeira no llegará al duelo contra los blanquiazules debido a problemas estomacales. El uruguayo nacionalizado peruano se suma a la ausencia de Raúl Ruidíaz, quien quedó descartado hace unos días por problemas en la zona lumbar, según reveló el comunicador Marcello Merizalde.

“Tengo entendido que, hay una información, de que hay una posibilidad de que Pablo Lavandeira tampoco esté el fin de semana. Tiene un problema estomacal. Tampoco ha estado jugando mucho, así que, no se sabe Lavandeira podrá ser considerado el día sábado con Alianza”, señaló 'Analú' para el programa 'Hablemos de MAX'.

En ese mismo programa, el mediocampista Rafael Guarderas confirmó en una entrevista que, además de Ruidíaz, el delantero Mauro Da Luz no llegará al compromiso en Matute por lesión: “Este momento nos agarra que, no solo es Raúl (Ruidíaz), también está Mauro Da Luz mal. Son jugadores que justo están en la misma posición”, manifestó 'Rafa'.

Pablo Lavandeira, Raúl Ruidíaz y Mauro Da Luz serán bajas en Atlético Grau

De esta manera, Atlético Grau afrontará un complicado desafío ante Alianza Lima con tres ausencias que podrían condicionar sus opciones en Matute. El equipo piurano deberá buscar alternativas para suplir a sus jugadores y dar pelea en un encuentro clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

Recordemos que el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau está programado para este sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.