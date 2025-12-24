Los 5 desaciertos que se dieron en la Liga 1 Perú 2025

A pesar de los intentos de mejorar el fútbol peruano, cada año ocurren situaciones tanto futbolísticas como extrafutbolísticas que dañan la imagen de la Liga 1 y este 2025 no fue la excepción. En esta nota especial de fin de año hacemos un recuento de los cinco desaciertos que se dieron a lo largo de la temporada.

Problemas con el sorteo del fixture de la Liga 1 Perú 2025

El sorteo del fixture de la Liga 1 Perú 2025 fue suspendido por la Federación Peruana de Fútbol debido a la incertidumbre generada por los fallos judiciales que ordenaron la inclusión de Ayacucho FC y Binacional en la primera división, cuando inicialmente no estaban previstos. Esto generó desorden en la planificación del Torneo Apertura y Torneo Clausura. Asimismo, la FPF corría el riesgo de recibir una sanción por parte de la FIFA por estas resoluciones.

Show de Néstor Gorosito en el Alianza Lima vs. Cienciano y suspensión de árbitro

El 2 de mayo, Alianza Lima y Cienciano protagonizaron un intenso partido en Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Perú. Dejando de lado a los jugadores, uno de los que realmente se llevó los reflectores fue el técnico Néstor Gorosito, quien invadió el campo antes de que Christian Cueva anote el único gol del partido.

El experimentado entrenador argentino, cuando cruzaba toda la cancha para bajar al vestuario, miraba al árbitro Bruno Pérez mientras que se daba ligeros golpes en la cara con su puño en señal de desaprobación. Esto hizo que el juez del partido le sacara la tarjeta roja, ya que también recibía insultados por parte del DT.

Suspensión del árbitro Bruno Pérez

Tras el partido que sostuvieron íntimos y cusqueños en el primer torneo de la Liga 1 Perú 2025, el árbitro Bruno Pérez fue sancionado por la Comisión Nacional de Árbitros por tener una mala ubicación durante el juego y no cobrar un penal sobre Paolo Guerrero, quien fue sujetado claramente en el área por el defensor colombiano Jimmy Valoyes.

"Al minuto 45+2, al ejecutarse un saque de esquina a favor del equipo azul y blanco, un defensor del equipo rojo sujeta a un atacante limitándole su movimiento para ir a disputar el balón. El árbitro, que no hizo la gestión de prevención, y que adopta una mala ubicación mirando solo el balón, no se percata de la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades ni las consideraciones adecuadas. Y no hace un análisis detallado de ambos jugadores involucrados, por lo que, erróneamente, decide no llamar a una revisión de campo", se explica en el video que subió la Conar en su cuenta de YouTube.

La dura falta de Matías Di Benedetto que mandó al hospital a un jugador de Sport Boys

En el duelo entre Universitario y Sport Boys, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú, se produjo una acción entre Matías Di Benedetto y Erick Gonzales que al inicio no parecía grave. Sin embargo, días después se conoció que el jugador del conjunto chalaco tuvo una rotura en el cuerpo posterior del menisco medial de la rodilla izquierda.

Luego del diagnóstico, se reveló que Gonzales iba a tener una recuperación de seis a ocho meses. Lo que más llamó la atención fue que el árbitro de ese partido solo le sacó tarjeta amarilla al defensor de la 'U', motivo por el cual la institución rosada calificó la falta de Di Benedetto como "desleal".

El polémico penal no cobrado a Kenji Cabrera en el Melgar vs. Alianza Lima

Por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025, Alianza Lima derrotó 1-0 a Melgar en Arequipa. En ese compromiso, el VAR intervino en dos jugadas polémicas, pero el árbitro Jordi Espinoza le concedió un penal a los blanquiazules y a los rojinegros no. Para muchos, la falta sobre Kenji Cabrera era tan cobrable como la que le sancionaron a Bassco Soyer en el otro arco.

Tras esto, el entonces futbolista del 'Dominó' utilizó su cuenta de Instagram para publicar una captura de la falta que le cometieron en el área de Alianza Lima y escribir lo siguiente en señal de molestia: "Simplemente increíble".