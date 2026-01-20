Hernán Barcos tiene la gran chance de retirarse en Matute junto a los hinchas de Alianza Lima

El fin de temporada pasada trajo muchas sorpresas, entre ellas la no renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima luego de cinco años en el club. En ese sentido, ahora se conoció que el 'Pirata' tiene todo servido en bandeja para retirarse profesionalmente en el Estadio Alejandro Villanueva y frente a la hinchada blanquiazul. Eso sí, la decisión le pertenece únicamente al futbolista.

Como sabemos, actualmente el delantero argentino, pero nacionalizado peruano, se encuentra en FC Cajamarca e incluso ya fue presentado ante los aficionados en la Tarde Cajacha, en donde enfrentó al ADT de Tarma. Bajo esa premisa, y luego de haberse oficializado el fixture de la Liga 1 2026, se supo que el artillero deberá visitar Matute en la última fecha del Torneo Clausura para chocar con los íntimos.

Y es que los cajamarquinos cierran la temporada enfrentando a Alianza Lima en su casa, por lo que, al menos que cambie de equipo a mitad de año, Hernán Barcos volverá a Matute. Es decir, su último partido será frente a los blanquiazules y toda su hinchada, por lo que tiene una gran chance de retirarse profesionalmente frente a la gente que tanto lo quiere en La Victoria, pero todo depende de él.

Hernán Barcos es ídolo en Alianza Lima.

Resulta que hasta el momento el 'Pirata' no ha confesado si este será o no su último año como futbolista, como sí lo hizo Paolo Guerrero al afirmar que, pase lo que pase, esta campaña se despedirá del deporte que tantas alegrías le dio. Es decir, si Hernán Barcos decide seguir jugando no podrá retirarse en el Estadio Alejandro Villanueva, al menos que el próximo año por coincidencias de la vida el fixture le de la misma oportunidad.

Hernán Barcos habló sobre Alianza Lima

El delantero se refirió a los refuerzos hechos por Alianza Lima para este 2026, sobre todo de sus delanteros. "Girotti y Ramos son dos jugadores de mucha jerarquía, de respesto. Creo que le hacen bien a Alianza, que les va a ayudar mucho a Alianza. Ramos conoce el fútbol peruano, sabe como manejarse. Girotti recién llegando, pero tiene jerarquía y es un jugador que sabe jugar en equipos grandes. No creo que le cueste, que le pese. Les deseo lo mejor, seguramente van a hacer las cosas bien", indicó.