FBC Melgar ganó 4-0 de local y está a cuatro partidos de ser campeón de la Liga

FBC Melgar de Arequipa sigue firme en su lucha por el título de la Liga y, si logra vencer a dos rivales clave, podría consagrarse campeón, sorprendiendo a todos los fanáticos del fútbol peruano.

Luis Blancas
Melgar logró victoria importante y podría salir campeón de la Liga
Melgar logró victoria importante y podría salir campeón de la Liga | Composición: Líbero
FBC Melgar busca ganar su partido ante Universitario de Deportes en la próxima fecha de la Liga 1 para luego coronarse como campeones. Sin embargo, este no sería su único objetivo este año, ya que su equipo de la Sub-18, que participa en la Liga Nacional Sub-18, está a solo 4 partidos de coronarse en caso de vencer a dos rivales clave.

Melgar cerca de ser campeón de la Liga

Melgar de Arequipa venció 4-0 a Atlético Grau de Piura en los cuartos de final de la Liga Nacional Sub-18 en el Centro de Alto Rendimiento del equipo arequipeño.

José Yabikú con 2 goles, Frank Escalada con 1 y Bruno Espinoza con 1, fueron los goleadores del cuadro del sur para lograr su ansiada clasificación a las instancias finales.

Video: FBC Melgar

Cabe destacar que FBC Melgar de Arequipa logró ser local en este único partido de cuartos debido a que en la primera fase obtuvo el primer lugar en su grupo.

Con el triunfo conseguido, el combinado 'dominó' logró clasificar a las semifinales del campeonato juvenil Sub-18 y espera al ganador del duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC.

fbc melgar

FBC Melgar ganó 4-0 a Atlético Grau y clasificó a las semifinales de la Liga Nacional Sub-18. Foto: Melgar.

Melgar y su premio si es campeón de la Liga Nacional Sub-18

Es importante recordar que el campeón de la Liga Nacional Sub-18 logrará clasificarse a la Copa Libertadores Sub-20 del 2026 y obtendrá un cupo en la Liga 3, en caso de que no tenga un equipo representante en esta.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

