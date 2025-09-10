Sin ningún jugador de Perú: el once ideal de las Eliminatorias sudamericanas 2026

El pasado martes 9 de septiembre se terminaron las Eliminatorias sudamericanas 2026, en donde la selección peruana terminó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con el peor puntaje de su historia en esta competición de Conmebol desde que se juega con el formato todos contra todos: 12 puntos.

Tras disputarse 18 fechas, las selecciones que consiguieron su boleto directo a la próxima Copa del Mundo fueron Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil y Colombia; mientras que Bolivia consiguió su pase al inédito repechaje de manera inesperada al terminar en el séptimo lugar de la clasificación.

El cierre de este torneo también dejó un listado de los mejores jugadores. De acuerdo al once ideal publicado por el portal internacional Sofascore, solo se incluyeron a futbolistas de seis países clasificados en la alineación perfecta de las Eliminatorias sudamericanas 2026, que presenta un esquema 1-3-6-1.

Once ideal de las Eliminatorias 2026, según Sofascore.

Tal y como se puede apreciar el registro estadístico que ofrece Sofascore, la selección que más jugadores aportó fue Argentina con cuatro, seguido por Brasil y Colombia con dos futbolistas cada uno, mientras que Ecuador, Uruguay y Bolivia tuvieron un representante en esta formación.

El equipo ideal de las Eliminatorias Conmebol 2026 la integran las siguientes personas: Sergio Rochet (7.17); Cristián Romero (7.23), Gabriel (7.24), Piero Hincapié (7.24); Rodrigo de Paul (7.34), Enzo Fernández (7.36), Miguel Terceros (7.33), Rapinha (7.40), James Rodríguez (7.66), Luis Díaz (7.26) y Lionel Messi (7.98).

Los jugadores más destacados de las Eliminatorias sudamericanas 2026