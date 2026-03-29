Confirman que Perú recibirá a sus rivales por Eliminatorias en ciudad de altura: ¿Cusco?

Hace poco debutó Mano Menezes como director técnico de la selección peruana absoluta, con una derrota 2-0 ante su similar de Senegal en el Stade de France (Francia). Esto provocó diversas reacciones en la hinchada nacional, pero lo que pocos saben es que ahora la Blanquirroja sorprendió con una nueva decisión de cara a las Eliminatorias Conmebol para el próximo Mundial de la FIFA.

Resulta que el combinado patrio no ejercerá localía en Lima como lo ha hecho a lo largo de la historia, sino que en esta ocasión recibirá a sus rivales en una ciudad de mucha altura con el objetivo de tener más chances de conseguir la victoria y, por ende, la clasificación a la Copa del Mundo. Como pista, esta plaza está ubicada a 3.399 metros sobre el nivel del mar.

¿Dónde jugará la selección peruana las Eliminatorias?

Y es que la selección peruana disputará sus partidos de Eliminatorias Conmebol en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Sin embargo, no nos referimos al plantel de Mano Menezes, sino a la escuadra femenina que se encuentra bajo el mando de Antonio Spinelli y que ya está a la mitad del proceso clasificatorio, el cual ahora funciona bajo el formato de Liga de Naciones.

Este mes de abril se jugará una nueva fecha del campeonato y esta vez Perú recibirá a Uruguay y Paraguay en Cusco, para luego ir de visita a Quito en búsqueda de un triunfo ante Ecuador. De momento la Blanquirroja se ubica séptima en la tabla de posiciones con tres unidades, y buscará su segundo triunfo para meterse en la lucha.

Selección peruana femenina entrenando

Vale precisar que la Conmebol tiene un total de dos cupos directos a la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2027. Mientras que el tercer y cuarto puesto de las Eliminatorias consiguen el acceso al torneo de repechaje intercontinental. La selección peruana buscará su primera clasificación al certamen de la categoría en su historia.