Racing vs Estudiantes HOY por la final del Clausura 2025

Sporting Cristal presentó camiseta por los 70 años e impacta con detalles - VIDEO

¡Inédita! Sporting Cristal dio a conocer su nueva camiseta de la temporada 2026 para alegría de sus hinchas en plena lucha de los playoffs.

Erickson Acuña
Sporting Cristal y una llamativa camiseta para el 2026. | Sporting Cristal | Composición: Líbero
Sporting Cristal ya planifica lo que será la temporada 2026 donde buscará revertir la situación de los últimos años sin títulos, una deuda pendiente con toda su hinchada. A poco de culminar el año, y en medio de este cierre de la Liga 1, el club celeste sorprendió al revelar su nueva camiseta. 

Se trata de la esperada indumentaria del club rimense que será usada el próximo año donde lucharán por lograr los objetivos, tanto en el campeonato local como a nivel internacional. A través de sus redes sociales, se mostraron todos los detalles mediante un impactante video.

Sporting Cristal presentó inédita camiseta

El uniforme de Sporting Cristal tiene un elegante color en la camiseta, con borde blanco en el cuello y mangas, resaltando la esencia de su historia, la cual está inspirada en los 70 años que cumple el cuadro celeste. La nueva ‘piel’ presenta un tono celeste más oscuro como en aquellas épocas.

(Video: Sporting Cristal)

“De los 70 por los 70 años. Historia. Pertenencia. PaSCión”, escribió el club en su reciente publicación, la cual tiene diversas reacciones de sus seguidores. La indumentaria ya se encuentra disponible para los hinchas celestes que deseen adquirirla a través de la web y en tiendas.

Precios de la nueva camiseta de Sporting Cristal

Estos son los precios de la camiseta de Sporting Cristal versión 2026, de acuerdo a la web de Puma:

  • Camiseta Sporting Cristal 1970 para hombre - S/ 279.00
  • Camiseta Sporting Cristal 1970 para mujer - S/ 279.00
  • Camiseta Sporting Cristal 1970 para junior - S/ 199.00
Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

