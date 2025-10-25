- Hoy:
Histórico y multicampeón con la 'U' dio fuerte comentario sobre tricampeonato: "La historia no..."
Un futbolista que ganó cinco copas nacionales con Universitario de Deportes no se guardó nada y dio una contundente opinión sobre el tricampeonato que el club crema podría conseguir en Tarma.
Universitario de Deportes sigue a paso firme en su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1, por lo que este domingo 26 podría proclamarse campeón del 2025 ante ADT de Tarma. No obstante, un exjugador que ha sido campeón 5 veces con el cuadro merengue, Paolo Maldonado, ha salido al frente para dar un comentario firme sobre esta hazaña.
Paolo Maldonado, exjugador 5 veces campeón con Universitario, dio fuerte comentario sobre el tricampeonato
Maldonado, quien es un futbolista multicampeón con Universitario, dio una opinión sobre el estilo de juego que tiene el equipo dirigido por Jorge Fossati.
Paolo Maldonado fue campeón cinco veces con Universitario de Deportes.
"Los resultados están por encima de todo. Hay estilos o argumentos para jugar bien, para que todos disfruten, pero los resultados determinan quién es campeón. La historia no dirá si la ‘U’ jugó bien, dirá que fue tricampeón; lo demás queda para el gusto de cada quien", manifestó.
Este comentario deja en claro que no es tan importante si a todos les tiene que gustar cómo juega Universitario, pues ser tricampeón es lo único que quedará en la historia.
Por otro lado, también se manifestó sobre la victoria ante Cristal, que le dio un paso importante hacia el tricampeonato, pues con una victoria más puede celebrar en Tarma.
"Es un paso importante ante un rival complicado. Cristal jugó un gran encuentro. El campeonato se desvirtúa con tanto tiempo de anticipación, con algo que todos los hinchas de Universitario quieren, que es el título. Pero rivales como Cristal pudieron hacer algo más en el Clausura." “Contento, ya que Universitario viene dando pasos firmes hacia algo que todo el hincha anhela”, continuó.
Estas últimas palabras resaltan que Universitario supo aprovechar los partidos clave para sumar puntos importantes por encima de otros clubes, que no lograron ganar cuando debían, dejándolos muy rezagados en la lucha por el campeonato.
