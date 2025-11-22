- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¿Cómo ver en vivo el partido de Universitario vs. Los Chankas por Movistar TV?
El partido de Universitario vs. Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura 2025 lo puedes ver en vivo por Movistar TV.
Universitario cerrará la temporada 2025 en Andahuaylas ante Los Chankas. Como se sabe, L1 MAX transmitirá el partido, válido por la última fecha del Clausura, y además estará disponible en la cuenta de YouTube del canal deportivo.
PUEDES VER: Universitario firmará a exfutbolista de Universidad Católica por tres temporadas: "Acuerdo"
Pero eso no es todo. Si eres cliente de Movistar TV podrás disfrutar el partido entre Universitario vs. Los Chankas. Compromiso donde la 'U' buscará el récord de ser el único equipo peruano en ganar un torneo corto de manera invicta.
¿Cómo ver Universitario vs. Los Chankas por Movistar TV?
Si quieres ver el Universitario vs. Los Chankas por Movistar TV debes sintonizar el canal Nativa que lo encuentras en 36 SD y 736 HD.
Además, también está disponible por la plataforma de Movistar Play (exclusivo para los clientes de Movistar TV).
Universitario quiere hacer historia
Con el título del Torneo Clausura y tricampeonato de la Liga 1 en el bolsillo, ahora Universitario busca lograr otro récord histórico: Ser campeón invicto en un campeonato corto.
Por ello, Jorge Fossati decidió no improvisar y apostará por su once estelar. Alex Valera estará en el banco de suplentes y esperará su oportunidad para seguir anotando.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90