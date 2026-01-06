¡Atención! Universitario confirmó tres amistosos antes del arranque de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes ya inició su pretemporada con la mirada puesta en la Liga 1 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Consciente de que no hay tiempo para relajarse, la directiva crema anunció que disputarán tres partidos amistosos, destacando la Noche Crema como el plato fuerte de su preparación. Conoce el calendario de los merengues y los rivales a que enfrentará.

PUEDES VER: Universitario aseguró su contrato hasta 2027 y ahora impacta al ser presentado en otro club

Universitario confirmó tres amistosos antes del arranque de la Liga 1 2026

Mediante sus canales oficiales, Universitario informó a sus hinchas que disputará tres partidos amistosos antes del inicio de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Javier Rabanal sabe que no hay margen de error en su búsqueda del 'Tetra', por lo que estos encuentros servirán para ganar ritmo de competencia y afinar detalles antes del campeonato.

El primer rival será Sport Boys, un clásico que permitirá al técnico español probar su primer once en esta nueva etapa. El segundo amistoso será ante Melgar de Arequipa, mientras que el plato fuerte será la Noche Crema contra la U de Chile, donde los merengues buscarán un rodaje de mayor nivel.

Amistosos de Universitario durante su pretemporada.

Amistosos de Universitario para la pretemporada 2026

Conoce el calendario completo, rivales, horario y estadios confirmados de los partidos amistosos de Universitario de cara al tetracampeonato nacional:

17/01/2026: Universitario vs Sport Boys | Campo Mar U | 10:30 a.m.

20/01/2026: Universitario vs Melgar | Estadio Monumental | 10:30 a.m.

24/01/2026: Universitario vs U de Chile | Estadio Monumental | 8:00 p.m.

Cabe señalar que el único encuentro que contará con transmisión oficial y presencia de los hinchas será el duelo ante la escuadra chilena, según lo confirmó el propio administrador Franco Velazco.

Fichajes de Universitario para 2026